Green Car Journal präsentiert je fünf Finalisten für Kategorien"Green Car of the Year 2019", "Luxus Green Car of the Year 2019" und"Green SUV of the Year 2019" / Siegerehrung im Rahmen derAutoMobility LA am 29. NovemberLos Angeles (ots/PRNewswire) - Das Green Car Journal(http://www.greencarjournal.com/) hat die Finalisten seineserweiterten Green Car of the YearTM-Wettbewerbs bekannt gegeben. DieSieger werden im Rahmen der AutoMobility LA(http://www.automobilityla.com/) der Los Angeles Auto Show(https://laautoshow.com/) (LA Auto Show®) am 29. Novembervorgestellt.Die Finalisten für das 2019er "Green Car of the Year®" sind derHonda Insight, der Lexus ES 300h, der Nissan Altima, der ToyotaAvalon Hybrid und der Volkswagen Jetta. Für das 2019er "Luxus GreenCar of the Year(TM)" gehen der Audi e-tron, der Jaguar I-PACE, derPorsche Cayenne E-Hybrid, der Range Rover P400e sowie der Tesla Model3 ins Rennen. Um den Titel zum 2019er "Green SUV of the Year(TM)"bewerben sich der Cadillac XT4, der Hyundai Kona, der Lexus UX, derMitsubishi Outlander PHEV und der Volvo XC40.Seit 14 Jahren zeichnet das Green Car Journal mit dem "Green Carof the Year"-Preis Vorreiter bei umweltfreundlichen Fahrzeugen aus.Der Preis ehrt besonders umweltfreundliche und effiziente Fahrzeuge,die gleichzeitig erschwinglich sind. Mit der Erweiterung des "GreenCar of the YearTM"-Wettbewerbs um die Kategorien "Luxus Green Car ofthe Year(TM)" und "Green SUV of the Year(TM)" würdigt das Magazin dieBesten der Besten in zwei wachsenden und sich ergänzendenMarktsegmenten."Die Finalisten des 2019er "Green Car of the Year"-Wettbewerbesverdeutlichen, dass Umweltfreundlichkeit auf vielerlei Wegenumgesetzt wird. Effiziente Verbrennungsmotoren sowie Hybridfahrzeugestehen dabei im Zentrum der Aufmerksamkeit", sagte Ron Cogan,Chefredakteur und Herausgeber des Green Car Journal und vonGreenCarJournal.com. "Benziner werden effizienter und ihre Abgaswertesinken. Zugleich wird der Elektroantrieb bei den Modellen heutzutageimmer wichtiger. Dies ist bei zwei Finalisten für den "Green SUV ofthe Year 2019" der Fall - sowie bei allen Finalisten für das "LuxusGreen Car of the Year 2019". Sie haben jeweils batterieelektrischenoder Plug-in Hybrid-Antrieb.""Wir sind der wichtigste Markt für umweltfreundliche Fahrzeuge inden USA. Und deshalb freuen wir uns auch in diesem Jahr wieder aufden "Green Car of the Year"-Wettbewerb bei der AutoMobility LA",sagte Terri Toennies, geschäftsführende Vizepräsidentin und GeneralManager von LA Auto Show und AutoMobility LA. "Die Automobilindustrieentwickelt sich in Sachen Umweltfreundlichkeit rasant. Unsere Messeist seit jeher bekannt als attraktive Plattform für Hersteller, dieneue Fahrzeuge mit alternativen Antrieben präsentieren."Die Finalisten im 2019er "Green Car of the Year®"-Wettbewerb sind:(sämtliche Reichweiten und Verbräuche nach EPA)HONDA INSIGHTDie dritte Generation der Honda Insight-Limousine ist im Designattraktiv und anspruchsvoll, bietet eine Menge Technologie und einmodernes Hybrid-System mit einem Verbrauch von unter 4,2 Litern auf100 Kilometer bei Autobahnbetrieb.LEXUS ES 300hDer nagelneue Lexus ES 300h ist aufregend gestaltet und bietetangenehmen Fahrkomfort. Sein Hybrid-Antrieb der vierten Generationerreicht als führender in seiner Klasse einen Verbrauch von 5,3Litern im Mixbetrieb.NISSAN ALTIMADie neue Generation des Nissan Altima erscheint mit aggressivererOptik, bietet das fortschrittliche ProPILOT-Assistenzsystempaket undhöhere Leistung dank des Vierzylinder-Turbobenziners mit variablerVerdichtung.TOYOTA AVALON HYBRIDDer neue Avalon Hybrid von Toyota ist länger, niedriger undstylisher. Er bietet eine hohe Reichweite und spritzigesFahrvergnügen dank seines 2.5-Liter Vierzylinder-Motors und neuemToyota Hybrid System II-Antrieb.VOLKSWAGEN JETTAAuf Basis der MQB-Plattform (Modularer Querbaukasten) vonVolkswagen zeigt sich die siebte Generation des Jetta inausgefallener Optik, größerem Innenraum, viel Technologie und einem1.4-Liter Turbobenziner TSI mit einem Verbrauch von 5,8 Litern auf100 Kilometer.Seit der Wettbewerb 2006 aus der Taufe gehoben wurde, wird das"Green Car of the Year®" von einer Experten-Jury bestimmt, zu deru.a. Redakteure des Green Car Journal und Mitglieder vonUmweltschutzorganisationen gehören. Sie besteht in diesem Jahr ausdem Ex-Talkshow-Moderator und Auto-Fan Jay Leno, Jean-MichelCousteau, Präsident der Ocean Futures Society; Matt Petersen,Präsident und CEO des Los Angeles Cleantech Incubator und Präsidentvon Global Green USA; Dr. Alan Lloyd, ehemaliger Vorsitzender desInternational Council on Clean Transportation; Mindy Lubber,Vorsitzende der für nachhaltige Entwicklung eintretendenInteressengruppe CERES und Jason Hartke, Vorsitzender der Alliance toSave Energy.Die Finalisten im 2019er "Luxus Green Car of the Year®"-Wettbewerbsind:(sämtliche Reichweiten und Verbräuche nach EPA)AUDI e-tronDer neue Audi e-tron Crossover SUV ist das erste vollelektrischeSerienfahrzeug der Marke. Es kombiniert attraktives Design,Allradantrieb und eine Reichweite von über 320 Kilometern.JAGUAR I-PACEDas erste Elektrofahrzeug von Jaguar ist der neue I-PACE mit einemansprechenden und aggressiven Design, luxuriösen Details,außergewöhnlichen Fahreigenschaften und einer reinbatteriebetriebenen Reichweite von 386 Kilometern.PORSCHE CAYENNE E-HYBRIDDer Cayenne E-Hybrid ist eine neue Generation des Porsche Plug-inCayenne-Modells, mit einem 3.0-Liter Benziner und 101 kW-Elektromotorfür außergewöhnliche Leistung und mehr Effizienz.RANGE ROVER P400eAls neue Plug-in Variante des Range Rover SUV kombiniert der P400eden Luxus des Standard-Modells mit der Leistungsfähigkeit einer2.0-Liter-Maschine und eines 85 kW-Elektromotors.TESLA MODEL 3Als aktuelles Fahrzeug von Tesla ist das Model 3 eine stilvolleHigh-tech Limousine im typischen Tesla-Look, mit viel modernerTechnik und einer Reichweite zwischen 340 und 500 Kilometern.Die Finalisten im 2019er "Green SUV of the Year®"-Wettbewerb sind:(sämtliche Reichweiten und Verbräuche nach EPA)CADILLAC XT4Beim Cadillac XT4 verschmelzen die Funktionalitäten einesKompakt-SUV, die Eleganz einer Cadillac Limousine und dieLeistungsfähigkeit eines Vierzylinder-Turbobenziners in einemstilvollen neuen Modell.HYUNDAI KONADen schicken Hyundai Kona Crossover-SUV gibt es in zwei Varianten:zum Einen mit effizientem Verbrennungsmotor und zum Anderen alsvollelektrisches Modell mit einer Reichweite von 415 Kilometern.LEXUS UXLexus' Eintritt in das Luxus-Segment erfolgt über den UX 200 mitkonventionellem Antrieb und den UX 240h in der Hybrid-Version. Beidebieten Effizienz in funktionaler und kompakter Form.MITSUBISHI OUTLANDER PHEVDer Outlander PHEV ist die neue Plug-in Hybrid-Ergänzung zumFull-Size SUV von Mitsubishi. Er bietet höhere Leistung undAllradantrieb mit einem 2.0-Liter Verbrennungsmotor sowie zweielektrischen Antrieben.VOLVO XC40Der neue XC40 Kompakt-SUV wurde als erstes Modell auf Basis derkompakten Modular-Architektur (CMA) von Volvo gebaut. Er glänzt mitseinem mutigen Äußeren, raffiniertem Innenraum und einem effizientenVierzylinder Drive-E-Antrieb.Die Gewinner beim "Green Car of the Year®"-Wettbewerb werden amDonnerstag,29. November, um 8.15 Uhr Ortszeit im Technologie-Pavillon derAutoMobility LA bekannt gegeben, gefolgt von weiteren Neuigkeitenrund um grüne Umwelttechnologien.Die AutoMobility LA findet vom 26. bis 29. November im Los AngelesConvention Center statt. Zu den "Green Car"-Auszeichnungen
Das Green Car Journal wurde 1992 gegründet und ist eines der
führenden US-amerikanischen Auto-Fachmedien für Auto, Energie und
Umwelt. Die "Green CarTM"-Auszeichnungen sind für das Green Car
Journal wichtige Instrumente, um Fortschritte in der
Umwelttechnologie im Automobilbereich aufzuzeigen.
Viele Beiträge zum Thema umweltfreundliche Fahrzeuge bietet die
Online-Plattform GreenCarJournal.com
(http://www.greencarjournal.com/), mit einem Schwerpunkt auf
Vernetzung. "Green Car of the Year®", "Luxus Green Car of the Year
TM"
und "Green SUV of the YearTM" sowie "Green Car AwardsTM" sind Marken
des Green Car Journal und der RJ Cogan Specialty Publications Group,
Inc.
Hashtag: #GreenCarJournal Über die Los Angeles Auto Show und die AutoMobility LA
Die AutoMobility LA 2018 findet vom 26. bis 29. November 2018 im Los
Angeles Convention Center statt, parallel zu den Presse-Vorstellungen
der Fahrzeug-Hersteller der Los Angeles Auto Show. Die 1907
gegründete und 111 Jahre alte Los Angeles Auto Show öffnet vom
30. November bis 9. Dezember 2018 für das Publikum.
2016 fusionierten die Medien- und Fachbesuchertage der LA Auto
Show und die Connected Car Expo (CCE) zur AutoMobility LA. Sie führt
als erste Messe auf dem Markt den Automobilsektor sowie neue
Technologien zusammen und lanciert neue Produkte und Technologien.
Ihr Kernthema ist die Zukunft der Mobilität.
Die AutoMobility LA eröffnet Perspektiven, wie Fahrzeuge in
Zukunft gebaut, verkauft, bedient und genutzt werden. Sie ist
Marktplatz der neuen Autoindustrie, zeigt innovative Produkte und ist
Plattform für Unternehmensmeldungen vor einem internationalen
Medienpublikum. AktuelleInformationen zur Show erhalten Sie unter twitter.com/LAAutoShow(https://twitter.com/LAAutoShow) und facebook.com/LosAngelesAutoShow(https://facebook.com/LosAngelesAutoShow) oder auf Instagram unterhttps://www.instagram.com/laautoshow/. Registrieren Sie sich fürzusätzliche Hinweise zur Show unter http://www.LAAutoShow.com.Mehr Infos zur AutoMobility LA finden Sie aufhttp://www.automobilityla.com/. Folgen Sie AutoMobility LA aufTwitter (https://twitter.com/automobilityla?lang=en), Facebook(https://www.facebook.com/automobilityla/) und Instagram(https://www.instagram.com/automobilityla/). 