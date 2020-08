Finale der UEFA Champions League live im ZDF / Paris Saint-Germain - FC Bayern München (FOTO)

Mainz (ots) - Das Finale der Champions-League-Saison 2019/2020 steht am Sonntag, 23. August 2020, live ab 20.15 Uhr auf dem Programm des ZDF. Nachdem sich die Bayern mit einem 3:0-Halbfinal-Sieg gegen Olympique Lyon für das Endspiel in Lissabon qualifiziert haben, treffen sie auf den französischen Meister aus Paris. Das Starensemble um Neymar und Mbappé hatte sich mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen RB Leipzig im ersten Halbfinale für den Titelkampf qualifiziert.ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Die Zuschauer können sich auf ein absolutes Programm-Highlight freuen. Die stärksten Mannschaften haben sich in Lissabon durchgesetzt. Der Fußball-Höhepunkt des Jahres steht bevor."Moderator Jochen Breyer begrüßt als Gesprächsgast den ehemaligen National- und Bayern-Spieler Sandro Wagner. ZDF-Livereporter Béla Réthy kommentiert das Spiel ab 21.00 Uhr aus dem Estádio da Luz in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sporthttps://zdfsport.dehttps://facebook.com/ZDFsporthttps://instagram.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFsporthttps://youtube.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7840/4684508OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell