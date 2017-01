Unterföhring (ots) -- Große Finalshow des weltweit erfolgreichsten Kochformats amMontag, 30. Januar um 20.15 Uhr auf Sky 1 sowie über Sky OnDemand, Sky Go und Sky Ticket abrufbar- Outdoor-Challenge bei Sternekoch Bobby Bräuer in der BMW WeltMünchen- Zweite Staffel "MasterChef" ab Herbst 2017 exklusiv auf Sky 127. Januar 2017 - Es geht um alles oder nichts! Nur noch vierKandidaten sind in der "MasterClass" und kämpfen im großen Finale umden begehrten Titel "MasterChef", ein eigenes Kochbuch und dieunglaubliche Gewinnsumme von 100.000 Euro. Mit im Rennen sind nochHeike aus Wittichenau, Melody aus Berlin, Lars aus Duisburg und Marcaus Bürstadt bei Mannheim.Im berühmten und mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnetenRestaurant "Esszimmer" in der BMW Welt München müssen sie sich unterden Augen von Chefkoch Bobby Bräuer behaupten. Es gilt ein von ihmkreiertes Hauptgericht nachzukochen. Dafür erhalten die KandidatenUnterstützung von seinen Sous-Chefs, sollen ihre eigenen Ideen in dieGerichte einfließen lassen und müssen vor allem ihre Nervosität inden Griff bekommen.Wer wird der erste "MasterChef" Deutschlands? Zu sehen ist diefinale zwölfte Folge von "MasterChef" am 30. Januar um 20.15 Uhrexklusiv auf Sky 1 sowie über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket."MasterChef" auf Sky 1 geht im Herbst 2017 in seine zweite Runde.Wieder mit dabei sind die Juroren Ralf Zacherl, Sybille Schönbergerund Justin Leone. Alle, die in der zweiten Staffel der weltweiterfolgreichsten Koch-Castingshow ihr Talent vor der "MasterChef"-Jurybeweisen wollen, sich ab sofort über folgenden Link bewerben:http://www.endemolshine.de/casting/masterchef/Über "MasterChef":"MasterChef" ist die weltweit erfolgreichste Koch-Castingshow mitüber 300 Millionen Zuschauern und mehr als 10.000 Kandidaten. Sie istin 58 Ländern on air. In Australien gilt sie als erfolgreichsteTV-Sendung aller Zeiten. In 12 Episoden wird Deutschlands besterHobbykoch gesucht. Das Teilnehmerfeld besteht zu Beginn aus 120Bewerbern. Nach diversen Ausscheidungsrunden ziehen 20 von ihnen indie sogenannte "Master Class" ein. Eine(r) von ihnen wird im Finalezum Sieger gekürt. Im Laufe jeder Staffel müssen sich die Hobbyköcheverschiedenen Aufgaben rund ums Kochen und Anrichten stellen. Sohaben die Kandidaten von Sendung zu Sendung die Chance, eine Rundeweiterzukommen, um am Ende nicht nur den begehrten Titel "MasterChef"zu führen, sondern auch 100.000 Euro und ein persönliches Kochbuchihr Eigen nennen zu dürfen. Bewertet werden die Kandidaten von einerhochkarätigen Jury aus TV- und Sternekoch Ralf Zacherl, SterneköchinSybille Schönberger und Sommelier Justin Leone ("Tantris", München).Über Sky 1:Mit Sky 1 präsentiert Sky exklusiv in Deutschland und Österreicheinen neuen Entertainmentsender. Sky 1 zeigt eine ebensounterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformatenund Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Showsund Serien als auch aus internationalen Serienproduktionen. ÜberKabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SD als Teil des Sky StarterPakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HD ist der Sender im SkyEntertainment Paket erhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky OnDemand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibelabrufbar.Über Sky Deutschland:Mit über 4,8 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und ÖsterreichPay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport,Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. SkyDeutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil vonEuropas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 MillionenKunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wannimmer und wo immer sie wollen (Stand: 31.12.2016).Pressekontakt:Stephanie SchlayerConsumer CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Schlayer@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandInstagram: SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel. +49 89 9958 6847margit.schulzke@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell