Das Finale der ITB Berlin 2017

Berlin (ots) - Exotische Klänge, Farben und Rhythmen bei dergroßen Abschluss-Show der weltgrößten Reisemesse - Der Eintritt istim Besucher-Ticket für den Sonntag enthaltenDas Beste kommt zum Schluss: Besucher, Aussteller und Gäste feierngemeinsam mit den Kulturen der Welt am Sonntag, 12. März 2017, denstimmungsvollen Ausklang der 51. ITB Berlin. Die farbenprächtige Showmit afrikanischen Tönen, karibischen Melodien, andalusischen Rhythmenund deutsch-griechischen Chorklängen verbindet die Kulturen aus allerWelt miteinander. Durch das Programm führt die preisgekrönte Event-und Fernsehmoderatorin Mary Amiri.Botswana, das Partnerland der ITB Berlin, nimmt die Zuschauer mitauf eine faszinierende Klangreise. Nicht nur das kulturelle ErbeBotswanas ist beeindruckend. Das "bestgehütete Geheimnis im südlichenAfrika", wie das Land genannt wird, ist ebenso bekannt für seinewilden Tiere und warmherzige Gastfreundschaft. Ein Highlight werdendie Tanzdarbietungen: das fünfzehnköpfige Tanzensemble #ilovebotswanawird die Besucher unter der Leitung von Andrew Kola vom Mophato DanceTheatre in seiner 45-minütigen Show musikalisch und tänzerischverzaubern.Die Vielfalt und Schönheit der Dominikanischen Republik bringt derMerengue zum Ausdruck. Dieser durch die UNESCO geschützte Paartanzund die landestypische Musik verkörpern das karibische Temperamentund die Herzlichkeit der Menschen wie kein zweites Kulturgut. Mitgetanzter Leidenschaft und feurigem Flamenco offenbaren Tänzer undMusiker die "Seele Andalusiens". Ebenso mitreißend sind dietraditionellen Gesänge Griechenlands. Der deutsch-griechische ChorPolyphonia, unter der Leitung von Dr. Ursula Vryzaki, präsentiert aufder Bühne im Palais am Funkturm griechisches Liedgut.Die Delphischen Spiele: eine weltweite Bühne der Künste undKulturenSeit 2010 organisiert die ITB Berlin gemeinsam mit der weltweittätigen Kulturorganisation International Delphic Council (IDC) das"ITB Grand Finale"Mit den Delphischen Spielen hat das IDC Berlin dieZwillingsschwester der Olympischen Spiele neu belebt. Wasser ist ihrSymbol, so wie das Feuer für Olympia steht. Im antiken Griechenlandfanden sie fast 1000 Jahre lang statt, jeweils im Jahr vor Olympia.Seit 1997 werden die Delphischen Jugendspiele und Delphischen Spieleregelmäßig alle vier Jahre an wechselnden Orten der Welt ausgetragen.2016 war das indische Goa Gastgeber der 5. Delphischen Jugendspiele.Das Finale der ITB Berlin 2017 findet am Sonntag, 12. März, von 15.30Uhr bis 17.00 Uhr im Palais am Funkturm statt. Der Eintritt ist imMesseticket am Sonntag enthalten. Weitere Informationen unterwww.itb-berlin.de/de/Besucher/Privatbesucher/DasITBFinale/.Vergünstigte Tickets online, bei der BVG und der S-Bahn BerlinFür die ITB Berlin-Publikumstage am Samstag und Sonntag, 11. und12. März 2017, können Besucher das Tagesticket für nur 12 Euro statt15 Euro unter www.itb-berlin.de/Besucher/Tickets/ online kaufen. Mitdem Ausdruck der Eintrittskarte kommen Privatbesucher bequem und ohneAnstehen in die Messehallen. Alternativ sind Gutscheine für die ITBBerlin an einem der vielen Automaten oder in den Kundenzentren vonBVG und S-Bahn zu erwerben. Dort kostet der Gutschein für einTagesticket ebenfalls bis zum 12. März 12 Uhr nur 12 Euro statt 15Euro.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2017 findet von Mittwoch bis Sonntag, 8. bis 12.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Parallel zur Messe läuft der ITB BerlinKongress von Mittwoch bis Samstag, 8. bis 11. März 2017. Er istweltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITBBerlin Kongress ist für Fachbesucher kostenlos.Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-kongress.de.Slowenien ist der Convention & Culture Partner der ITB Berlin 2017.Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie.2016 stellten mehr als 10.000 Aussteller aus 187 Ländern ihreProdukte und Dienstleistungen rund 180.000 Besuchern, darunter120.000 Fachbesuchern, vor.Akkreditieren Sie sich ab sofort online für die ITB Berlin unteritb-berlin.de/Presse/Akkreditierung/.Treten Sie dem ITB Pressenetz auf www.xing.de bei.Werden Sie Fan der ITB Berlin auf www.facebook.de/ITBBerlin.Folgen Sie der ITB Berlin auf www.twitter.com.Sie finden aktuelle Informationen im Social Media Newsroom aufhttp://newsroom.itb-berlin.de/dePressemeldungen im Internet finden Sie unter www.itb-berlin.de imBereich Presse / Pressemitteilungen. Nutzen Sie auch unseren Serviceund abonnieren Sie dort die RSS-Feeds.