Unterföhring (ots) -Perfekte Einstimmung auf das große "The Masked Singer"-Finale.ProSieben zeigt direkt vor der alles entscheidenden Show amDonnerstag, 1. August 2019, ab 20:00 Uhr live aus dem Studio in Kölndas Spezial "red. live - Das Masked Singer Finale". AnnemarieCarpendale spricht mit #TheMaskedSinger-Moderator MatthiasOpdenhövel, präsentiert die letzten "Secret Interviews" mit allenFinalisten und trifft eine der Masken zum exklusiven Live-"Talk".Wie gewohnt gibt es natürlich nach den letzten zwei Ausgaben von "TheMasked Singer", am 25. Juli und 1. August, die ersten Reaktionen derenthüllten Stars direkt im Anschluss bei "red." auf ProSieben, liveaus Köln.Das Final-Line-up am Donnerstag, 1. August 2019, live auf ProSiebenund Joyn:"red. live - Das Masked Singer Finale", um 20:00 Uhr"The Masked Singer", um 20:15 Uhr"red.", im AnschlussFolge verpasst?Kein Problem! sixx zeigt die aktuelle "The Masked Singer"-Ausgabeimmer direkt einen Tag nach der Ausstrahlung, freitags, um 20:15 Uhr.Mehr zu "The Masked Singer" auf www.themaskedsinger.de, weitereHintergründe, Infos und Fotos auf der Presseseite:http://presse.prosieben.de/themaskedsingerHashtag zur Show: #themaskedsinger