Final Countdown: Bis 11. Oktober für die besten PR-Bilder voten (FOTO)

Hamburg (ots) -Noch bis diesen Freitag kann die Öffentlichkeit unterwww.pr-bild-award.de über die besten PR-Bilder des Jahres abstimmen:60 Bilder aus sechs unterschiedlichen Kategorien haben es auf dieShortlist des PR-Bild Awards von news aktuell geschafft. Bisher habenschon über 13.000 Voting-Teilnehmer ihre Stimme abgegeben. Die Siegerwerden am 24. Oktober in Hamburg bekannt gegeben."Wir sind überwältigt von der Anzahl der Votes in diesem Jahr. AusErfahrung wissen wir aber, dass vor allem die letzten Tageentscheidend sind und sich in den aktuellen Platzierungen nochordentlich Verschiebungen ergeben können", so Edith Stier-Thompson,Geschäftsführerin von news aktuell und zugleich Initiatorin desPR-Bild Awards.Im Vorfeld der öffentlichen Abstimmung hat eine Jury aus Medien-und PR-Experten die Shortlist-Motive aus rund 600 Einreichungenausgewählt. Die Bilder, die von 160 Unternehmen und Organisationeneingereicht wurden, sind in die Kategorien Lifestyle, NGO-Foto,Portrait, Reisen, Social-Media-Foto sowie Stories & Kampagneneingeteilt. Das Voting der Öffentlichkeit sowie die Stimmen derFachjury entscheiden am Ende gemeinsam über die Sieger.Die Gewinner gibt news aktuell am 24. Oktober im Rahmen einerfestlichen Preisverleihung in Hamburg bekannt, die durch dieHamburger TV- und Radiomoderatorin Sabrina Ziegler sowie Moderatorund Kolumnist Carsten Spengemann moderiert wird. Zudem erwartet dieGäste dieses Jahr ein Musikact des musikalischen Ausnahme-TalentsAneta Sablik. Die Sängerin gewann 2014 die RTL-Erfolgs-Sendung"Deutschland sucht den Superstar". Ihr Lied "The One" wurde am selbenAbend zum Download bereitgestellt und erreichte kurz nachVeröffentlichung Platz 1 der Download-Charts in Deutschland,Österreich und der Schweiz.Bereits seit 14 Jahren vergibt news aktuell den PR-Bild Award.Partner sind news aktuell Schweiz und APA-OTS aus Österreich.Medienpartner sind das Magazin "pressesprecher", der österreichischeBranchendienst "Horizont" und das Schweizer Wirtschaftsmagazin derKommunikation "persönlich".Die Bilder der Shortlist 2019 können unter dem nachfolgenden Linkheruntergeladen werden. Diese 60 Bilder dürfen ausschließlich ineinem redaktionellen Umfeld eingesetzt werden, immer in Bezug auf denPR-Bild Award 2019: http://na.cc/fLiOXIShortlist 2019:NGO-Foto:achtung! GmbH für Sea-Watch e.V. / DAfghanischer Frauenverein e. V. / DChristoffel-Blindenmission Deutschland e.V. / DFörderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten / CHhumedica e.V. / DKindermissionswerk ,Die Sternsinger ́ e.V. / DKindernothilfe e.V. / DLebenshilfe Wien / Amedica mondiale e.V. / DOperation Restore Hope e.V. / DPortrait:Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. / DCap Anamur / Deutsche Not-Ärzte e.V. / DConstantin Film Verleih GmbH / DDepartment of Tourism Philippines / DHochschule für Kommunikation und Gestaltung (HfK) / DMüllstadtkinder Kairo e.V. / D (zwei Bilder)Panik City Betriebs GmbH / DRTL 2 Fernsehen GmbH & Co. KG / DStiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" / DSocial Media-Foto:Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. / DCircus Roncalli GmbH / DKärnten Werbung Marketing & Innovationsmanagement GmbH / AKlinikum Dortmund gGmbH / DKunstpalast Düsseldorf / DLebenshilfe Wien / ALindner Hotels AG / DMetropolink Festival / DRTL 2 Fernsehen GmbH & Co. KG / DWürttembergischer Fußballverband e.V. / DStories & Kampagnen:Alexianer Münster GmbH / DCarl Zeiss AG / DDeutsche Telekom AG / DDepartment of Tourism Philippines / DFraport AG / DHear the World Foundation / CHNord Stream 2 AG / CHRottmar Peter Lang GmbH & Co.KG für die LandwirtschaftlicheRentenbank / DRTL 2 Fernsehen GmbH & Co. KG / DPriora Suisse AG / 7132 Hotel / CHLifestyle:Department of Tourism Philippines / DDiscovery Communications Deutschland GmbH & Co. KG / DFALKE KGaA / DInnogy SE / DSchweiz Tourismus / CH (zwei Bilder)Technische Universität Chemnitz / DTertianum Service GmbH / Dtesa SE / DVolkswagen Nutzfahrzeuge / DReisen:Department of Tourism Philippines / DFerris Bühler Communications GmbH für Edelweiss Air AG / CHHamburg Marketing GmbH / DKPRN Network GmbH für Lernidee Erlebnisreisen / DLieb Management & Beteiligungs GmbH für Philippine Department ofTourism / DMadeira Promotion Bureau / DRegion Villach Tourismus GmbH / ASchnyder Werbung AG / CHSchweiz Tourismus / CHVisit Sweden GmbH / DJury 2019:- Matthias Ackeret, Chefredakteur "persönlich"- Frank Behrendt, Senior Advisor Serviceplan Public Relations &Content- Mirjam Berle, Director Corporate Communications Goodyear- Boris Entrup, Make-up Artist von Maybelline New York- Marie-Theres Fischer, Stellvertretende RessortleiterinBildredaktion APA- Jürgen Harrer, Leiter Unternehmenskommunikation Fraport- Theresa Hein, Talent der #30u30-Crew 2018, Master-Studentin undGründerin von Hannoverlife- Jens Hungermann, bis Juli 2019: Chefredakteur Pressesprecher- Hans-Peter Junker, Chefredakteur VIEW und stellvertretenderChefredakteur Gala- Kathrin Kraus, Fotochefin RTL 2 Fernsehen- Gudrun Kreutner, Mitglied der Geschäftsleitung und LeiterinUnternehmenskommunikation Wort & Bild Verlag- Klaus Küpper, Mitglied der Geschäftsleitung Jeschenko MedienAgenturKöln- Susanne Marell, Geschäftsführerin JP-KOM- Susan Saß, Leiterin Presse und Öffentlichkeitsarbeit sowie Studien& Publikationen, Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V.- Monika Schaller, Executive Vice President of CorporateCommunications & Responsibility bei Deutsche Post DHL Group- Sebastian Schneider, Head of PR & Distribution KEYSTONE-SDA-ATS undFotograf- Frank Stadthoewer, Geschäftsführer news aktuell- Sebastian Vesper, Jury-Vorsitzender, Leiter Büro BerlinMedienfachverlag Oberauer- Daniela Weltz, Kommunikationsreferentin Zurich Gruppe Deutschland- Matthias Wesselmann, Vorstand fischerAppeltSocial-Media-Hashtag: #prba19Kategorien: https://www.pr-bild-award.de/bildkategorienWahlverfahren: https://www.pr-bild-award.de/wahlverfahrenTeilnahmebedingungen:https://www.pr-bild-award.de/teilnahmebedingungenSieger 2018: www.pr-bild-award.de/sieger2018Partner:Österreich: APA-OTS Originaltext-Service GmbH, https://www.ots.at/Schweiz: news aktuell (Schweiz) AG, https://www.newsaktuell.ch/Medienpartner:Deutschland: pressesprecher - Magazin für Kommunikation,https://www.pressesprecher.com/Österreich: Horizont AT, https://www.horizont.at/home/news.htmlSchweiz: persönlich Verlags AG, https://www.persoenlich.com/MUSICACT PREISVERLEIHUNG:Aneta Sablik:https://www.aneta-sablik.com/Sponsoren Preisverleihung:CATWALK: https://www.catwalk-frankfurt.de/Lindner Hotel Am Michel:https://www.lindner.de/hamburg-hotel-am-michel.htmlÜber news aktuellAls hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuellUnternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien undVerbrauchern. Über news aktuellAls hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuellUnternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien undVerbrauchern. Über die smarten Tools ots und zimpel gelangenPR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel,klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlichveröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden aufwww.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-PortaleDeutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatorenerreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zufachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. newsaktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg.Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München. 