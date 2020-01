Fin-Tech Unternehmen demokratisiert alternative Geldanlagen / MOMENTUM öffnet das Tor zur Welt der digitalen Investments in limitierte und klassische Automobile

Hamburg (ots) - Das Fin-Tech Unternehmen MOMENTUM aus Hamburg hat es sich zurAufgabe gemacht, Zugang, Liquidität und Transparenz zu Märkten zu liefern, diebisher exklusiv sehr Wohlhabenden zur Verfügung standen und ermöglicht es absofort jedem, an der Wertsteigerung eines limitierten oder klassischenAutomobils zu partizipieren, ohne Aufwand und Kosten. Auf derInvestmentplattform www.momentum.investments ist es mit wenigen Schrittenmöglich, digital und kostenfrei in ausgewählte Assets zu investieren.Im Zeitalter der Niedrigzinsen ermöglicht dieses Fin-Tech Unternehmen derbreiten Masse den Zugang zu einer Anlageklasse, die bisher nur sehr wenigenvorbehalten war. Betrachtet man die letzten 20 Jahre, konnten sich limitierteund klassische Automobile als wertstabile und profitable Investition erweisen.Diese alternativen Investmentobjekte haben sich klar gegen Aktien, Gold,Immobilien oder deutsche Staatsanleihen durchgesetzt. Hinzu kommt, dass dieseVermögensanlagen neben attraktiver Renditeperspektiven auch Schutz vor Inflationbieten, da diese von allgemeinen Finanzwerten entkoppelt sind. Grundlagen fürden Wertzuwachs sind die Limitierung, Historie sowie die hohe Handwerkskunst unddie damit verbundenen Emotionen. Der Einstieg wird den Investoren einfachgemacht, da bereits ab einer Summe von 100 EUR investiert werden kann. Dasinvestierte Kapital wird festverzinst, bei Renditen von bis zu 9,5 % p.a.. Diekurzen Vertragslaufzeiten von 6 - 36 Monaten ermöglichen es, schnell wieder überdas eingesetzte Kapital samt Rendite zu verfügen. Gestartet wird ab dem08.01.2020 mit den ersten Anlageprojekten, dem Ferrari Monza SP1, einem strenglimitierten Sammlerfahrzeug aus der "Icona-Serie" und dem Ferrari SF90 Stradale,einem 1.000 PS Plug-in-Hybrid, der die Möglichkeit besitzt rein elektrisch zufahren, ein absolutes Novum aus dem Hause Ferrari. Warum also in wenigerinvestieren?Pressekontakt:Ansprechpartner Herr SandmannTel: 040 20951641E-Mail: info@momentum.investmentsWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140102/4485430OTS: MOMENTUM automotive GmbHOriginal-Content von: MOMENTUM automotive GmbH, übermittelt durch news aktuell