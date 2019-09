Fin Tech-Plattform YouHodler gibt Gründung seines Rechtsträgers in der Schweiz bekannt

Das Unternehmen zielt darauf ab, die Fintech-Dienstleistungen ausdem weltweit neuesten "Krypto-Hotspot" in Crypto Valley auszubauenLausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) - Die FinTech-PlattformYouHodler (https://www.youhodler.com/), Anbieter vonCrypto-Fiat-Lösungen, wie etwa Crypto-unterstützten Kreditvergaben,Umrechnungen und mehr, gibt heute die Gründung ihres Rechtsträgers,der YouHodler SA, in Lausanne, Schweiz, bekannt.Dieser Schritt spiegelt wider, wie sehr YouHodler die überlegeneBlockchain-Community, die nationale Infrastruktur und dieUnterstützung der Regierung von innovativen Unternehmen und neuenBranchen in der Schweiz schätzt. Nach monatelanger Forschungsarbeit,Interviews und internen Diskussionen freut sich YouHodler, seinenUmzug in den Kanton Waadt bekannt zu geben und neue Chancen und Ideenin den Bereichen Finanzen, Technologie und Blockchain in die Regionzu bringen."Nach unserer Transformation von einem Blockchain-Start-up zueinem internationalen FinTech-Anbieter vonCrypto-Fiat-Dienstleistungen erwarten wir ein schnelles Wachstum undlangfristige Geschäftsbeziehungen an unserem neuen Standort inLausanne. Wir möchten unseren Kollegen von Switzerland GlobalEnterprise und der Economic Development - Canton of Vaud (DEV).sowie der Crypto Valley Association für ihre Unterstützung beidieser Entscheidung danken", sagte Ilya Volkov, CEO von YouHodler."Wir freuen uns, einen Beitrag zur Entwicklung derBlockchain-Community in der Schweiz zu leisten."Ab heute ist das Unternehmen offiziell unter YouHodler SA inLausanne registriert. Nach abgeschlossener Registrierung umfasst dierechtliche Roadmap für YouHodler Folgendes:- Zugehörigkeit zu Selbstregulierungsorganisationen (Self RegulatoryOrganisation, SRO) zwecks Einhaltung sämtlicherAnti-Geldwäsche-(Anti-Money-Laundering, AML)-Anforderungen;- Weiterentwicklung der Rechtsstruktur in Übereinstimmung mit denAnforderungen des kantonalen Departements für Wirtschaftsförderungund Handel;- FINMA-FinTech-LizenzantragDarüber hinaus wird das Unternehmen alle sich verändernden undzukünftigen Anforderungen in Bezug auf neue Bestimmungen zurDistributed-Ledger-Technologie (DLT) kontinuierlich und genauverfolgen.Die heutige Ankündigung bezieht sich auf aktuelle Meilensteine fürYouHodler, darunter auch die offizielle Veröffentlichung einer neuenmobilen App, neuer Tools für Hodl-Tools und einer Kampagne, diemehrere Promotionen in Bezug auf Ethereum umfasst.Aktuelle Informationen über den neuen Standort in der Schweiz unddie rechtliche Roadmap finden Sie unter YouHodler.com/Blog(https://www.youhodler.com/blog).Über YouHodlerYouHodler ist eine FinTech-Plattform mit Fokus auf diekrypto-unterstützte Kreditvergabe mit Fiat- (USD und EURO) undStablecoin-Kreditlinien sowie Krypto- zu Fiat- und Krypto- zuKrypto-Umrechnungen. YouHodler unterstützt Bitcoin (BTC), BitcoinCash (BCH), Ethereum (ETH) Litecoin (LTC), Stellar Lumen (XLM),Ripple (XRP), DASH, Augur (WH) und andere beliebte Kryptowährungenund Tokens.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/972478/YouHodler_Logo.jpgWeitere Informationen erhalten Sie von:Anthony Cerulloanthony@youhodler.com+62-812-4664-4678Original-Content von: YouHodler, übermittelt durch news aktuell