FinTech-Startup Smacc erhält 1,75 Mio. Euro Forschungsgelder zur Entwicklung künstlicher Intelligenz im Finanzwesen

Die Smacc GmbH, Anbieter intelligenter Softwarezur Automatisierung betriebsinterner Finanzprozesse, hat von derInvestitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Forschungsgelder inHöhe von 1,75 Millionen Euro erhalten. Die Mittel stammen aus demEuropäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) der EuropäischenUnion. Smacc wird sie nutzen, um seine Forschung und Entwicklung zumEinsatz von künstlicher Intelligenz (KI) im Finanzwesen von kleinenund mittleren Unternehmen noch stärker voranzutreiben.Mittelständische Unternehmer erhalten dank Smaccs KI-basierterSoftware einen Echtzeit-Überblick über ihre Finanzen und können soEntscheidungen schnell und fundiert treffen. Da Buchhalter keineBelege mehr sortieren und kontieren müssen, werden ca. 80 Prozentihrer Arbeitszeit für wertschöpfendere Tätigkeiten frei.Mittelfristig will Smacc nicht nur Finanzprozesse wie die laufendeBuchführung automatisieren, sondern seine Lösung so intelligentmachen, dass sie aus vorliegenden Unternehmensdaten Prognosen überdie zukünftige Geschäftsentwicklung selbständig ableiten kann.Unternehmer erhalten dann frühzeitig Hinweise zu finanziellenEntwicklungen und können sofort darauf reagieren. "Unser Ziel istkein geringeres, als das Finanzwesen in kleinen und mittlerenUnternehmen für immer zu verändern", sagt Uli Erxleben, Mitgründerund Geschäftsführer von Smacc.Smacc übernimmt DisdarSmacc hat alle materiellen und immateriallen IT-Assets sowie dasKernentwicklerteam des Unternehmens Disdar übernommen, das auf denBereich Deep Learning unter Einsatz von neuronalen Netzenspezialisiert ist. Mit der Übernahme gewinnt Smacc vorrangig einigeder besten Köpfe und erfahrensten Entwickler im Bereich künstlicherIntelligenz.19-seitiger Report: "Bessere Finanzprozesse dank künstlicherIntelligenz"Finanzielle Transparenz ist für alle Unternehmen vonaußerordentlicher Wichtigkeit. Ein KI-unterstütztes Finanzwesenverspricht hier Unterstützung. Wie es genau funktioniert, wiekünstliche Intelligenz heute schon eingesetzt wird und was damit innaher Zukunft alles möglich sein wird, beschreibt das Whitepaper:http://ots.de/eFVKfP