Frankfurt am Main (ots) - Revolut wählt BearingPoints Abacus360Banking als Managed Services Angebot für EBA- und AnaCredit-ReportingBearingPoint RegTech, ein international führender Anbieter fürinnovative Lösungen im Bereich Regulatory and Risk Technology(RegTech/RiskTech), begrüßt das FinTech-"Einhorn" Revolut, mitHauptsitz in Großbritannien, als neuen Kunden für die SoftwarelösungAbacus360 Banking. Revolut wird Abacus360 Banking zukünftig nutzen,um Meldungen für EBA- sowie AnaCredit-Reporting zu erstellen. Revoluthat kürzlich von der Bank of Lithuania eine europäische Banklizenzerhalten. Die litauische Lizenz ermöglicht dem Unternehmen Zugang zumeuropäischen Markt, auch nach dem Brexit. BearingPoint RegTech wirdnun die internationale Expansion des FinTechs begleiten."Die zunehmende Komplexität des regulatorischen Meldewesensgepaart mit einem hohen Kostendruck, stellen meldepflichtigeInstitute vor große Herausforderungen. Wir freuen uns, Revolut beider Bewältigung dieser Herausforderungen mit unserem umfassendenManaged Services Angebot zu unterstützen", kommentiert Jürgen Lux,Chief Executive Officer bei BearingPoint RegTech."Wir sind auf dem Weg, zu einer globalen Bank zu werden.BearingPoint ist ein wichtiger Partner auf dieser Reise und wirfreuen uns auf die Zusammenarbeit", sagt Nik Storonsky, Gründer &Chief Executive Officer von Revolut.Das innovative FinTech-Unternehmen startete zunächst mit einerPrepaid-Karte, die es Kunden ermöglicht, weltweit zumInterbanken-Wechselkurs Geld auszugeben und zu überweisen. Inzwischenbietet Revolut Bankdienstleistungen wie Girokonten, Kredite undKontokorrentkredite an. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr2015 hat es über sechs Millionen Kunden in Großbritannien und Europagewonnen.Abacus360 Banking ist eine etablierte Standardsoftware fürnationales und internationales aufsichtsrechtliches Meldewesen, fürdas statistische Meldewesen sowie für das granulare Meldewesen(AnaCredit) und Ad-hoc-Reporting. Namhafte Finanzinstitute, die rund1.000 meldepflichtige Institute repräsentieren, darunter ein Großteilder wichtigsten europäischen Banken unter Aufsicht des SSM SingleSupervisory Mechanism), Spezialinstitute, Versicherungen undFinanzdienstleister, nutzen Abacus Banking Regulatory.Über RevolutRevolut wurde im Juli 2015 als digitale Alternative zutraditionellen Banken eingeführt. Revolut wurde in London von demehemaligen Credit Suisse Trader Nik Storonsky und dem ehemaligenDeutsche Bank Systems Engineer Vlad Yatsenko gegründet.Seit der Markteinführung hat Revolut über sechs Millionen Kundenin Europa gewonnen und mehr als 50 Milliarden US-DollarTransaktionsvolumen verarbeitet. Das Unternehmen hat mehr als 336Millionen Dollar an Finanzmitteln von führendenRisikokapitalgesellschaften wie Index Ventures, Balderton Capital undDST Global eingeworben, mit einem aktuellen Wert von 1,7 MilliardenDollar.Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- undTechnologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite.Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Der erste Bereichumfasst das klassische Beratungsgeschäft; Business Services alszweiter Bereich bietet Kunden IP-basierte Managed Services über SaaShinaus; im dritten Bereich stellt BearingPoint Software-Lösungen füreine erfolgreiche digitale Transformation, Advanced Analytics undregulatorische Anforderungen bereit und entwickelt gemeinsam mitKunden und Partnern neue, innovative Geschäftsmodelle. Das globaleNetzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeiternunterstützt Kunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsammit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.Weitere Informationen:Homepage: www.bearingpoint.comLinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpointTwitter: @BearingPoint_deÜber BearingPoint RegTechBearingPoint RegTech, eine Business Unit der Management- undTechnologieberatung BearingPoint, ist ein international führenderAnbieter für innovative Lösungen im Bereich Regulatory and RiskTechnology (RegTech/RiskTech) sowie für Services für dasaufsichtsrechtliche Meldewesen entlang der regulatorischenWertschöpfungskette.6.000 Unternehmen weltweit, darunter bedeutende internationaleBanken, die Mehrheit der größten Banken Europas, führendeVersicherungsunternehmen sowie Zentralbanken und Aufsichtsbehördenvertrauen auf die Produkte und Services von BearingPoint RegTech.BearingPoint RegTech steht im engen Kontakt mit Regulatoren und trägtals Mitglied von Standardisierungsgremien wie beispielsweise XBRLaktiv zur Ausarbeitung und Weiterentwicklung von Standards bei. 