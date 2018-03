FinLab: Wenigstens mal eine Blockchain Aktie mit Substanz!

Weitere Suchergebnisse zu "FinLab":

Lieber Leser,

noch vor wenigen Monaten gab es einen regelrechten Hype um Bitcoin und Co. sowie folglich auch bei sogenannten Blockchain Aktien. Dies bemerkten auch einige dubiose Gestalten und so wurden viele erfolglose Unternehmen in irgendwas mit Bitcoin oder Blockchain umbenannt. Ich habe über diese „Namechanger“ berichtet und ausdrücklich davor gewarnt. Auch an der Aktie der FinLab AG äußerte ich seinerzeit gewisse ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Sascha Huber.