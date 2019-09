FinLab: Positive Entwicklung der Beteiligungen

Weitere Suchergebnisse zu "FinLab":

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die FinLab AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) das EBIT auf 1,16 Mio. Euro gesteigert. Damit befinde sich das Unternehmen in einer komfortablen Position, um Beteiligungen auch langfristig zu halten und den Großteil einer möglichen Wertsteigerung zu heben. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung