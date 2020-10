FinLab: NAV steigt

Weitere Suchergebnisse zu "FinLab":

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die FinLab AG in der ersten Jahreshälfte des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) aufgrund niedrigerer Beteiligungserträge einen Rückgang bei den Gesamterträgen verbucht. Auf Basis ihrer NAV-Bewertung heben die Analysten das Kursziel aber an und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe sich der Gesamtertrag im ersten Halbjahr 2020 auf 2,12 Mio. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung