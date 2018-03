FinLab AG und Block.one geben 100 Millionen Dollar schweres Joint Venture zur Entwicklungsförderung von EOS.IO-Projekten in Europa bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "FinLab":

Frankfurt, Deutschland und Grand Cayman, Cayman Islands(ots/PRNewswire) - Block.one, der Entwickler hinter der führendenBlockchain-Software EOS.IO, und FinLab AG (WKN 121806 / ISINDE0001218063 / Börsenkürzel: A7A.GR), einer der ersten und größtenUnternehmensentwickler und Investoren im europäischen FinTech-Sektor,gaben heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung bezüglich derErrichtung und Kapitalisierung eines neuen 100 Dollar (81 MillionenEuro) schweren Fonds unter der Führung von FinLab bekannt, derinnerhalb Europas strategische Investitionen in Projekte tätigensoll, die Gebrauch von der quelloffenen EOS.IO Blockchain-Softwaremachen. Dies ist die dritte Ankündigung der EOS VC-Initiative vonBlock.one zur Förderung von EOS.IO-Innovationen."EOS.IOs Delegated-Proof-of-Stake-Konzept (DPOS) konnte dieGeschwindigkeit und Belastbarkeit, mit der Blockchain-Netzwerkeoperieren und skalieren, drastisch verbessern", erklärte StefanSchütze, Mitglied des FinLab Management-Boards. "FinLab isthocherfreut, sich mit dem Unternehmen hinter dieser fundamentalenInnovation zusammenzuschließen und sieht der Entwicklungsförderungvon Projekten, die durch EOS.IO-Software ermöglicht werden, mitFreude entgegen.""Es ist uns eine große Ehre mit FinLab AG, einem führendeneuropäischen Tech-Investor, zusammenzuarbeiten, um die globaleReichweite von EOS VC erweitern zu können", fügte Brendan Blumer, CEOvon Block.one, hinzu. "Wir sind der Meinung, dass die EOS.IOOpen-Source-Software neue, gemeinschaftlich-betriebeneGeschäftsmodelle von Grund auf ermöglicht und werden weiterhin indiese Zukunft investieren."Es handelt sich hier um den dritten EOS.IO-Fonds, der durch dasEOS VC-Partnerschaftsprogramm durch Ankündigungen mit TomorrowBlockchain Opportunities und Galaxy Digital, gemanagt von DerekRundell von Eric Schmidts TomorrowVentures bzw. Mike Novogratz vonGalaxy Digital, entstanden ist. Block.one hat sich mit einerAnfangsverpflichtung von einer Milliarde Dollar gemeinsam mitführenden Risikokapitalinvestoren an der Unterstützung derEOS.IO-Software beteiligt.Das EOS VC-Programm investiert in Entwickler und Unternehmer, dieEOS.IO-Software wirksam einsetzen.Weitere Informationen erhalten Sie unter vc@block.one.EOS.IO: Daten und FaktenDie EOS.IO-Software präsentiert eine Blockchain-Architektur, diedie horizontale Skalierung dezentralisierter Anwendungen (die"EOS.IO-Software") ermöglichen soll. Die Software bietet Accounts,Authentifizierung, Datenbanken, asynchrone Kommunikation sowieScheduling von Anwendungen für verschiedene CPU-Kerne und/oderCluster. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen https://eos.ioFinLab AG: Daten und FaktenDas börsennotierte Unternehmen FinLab AG (WKN 121806 / ISINDE0001218063 / Börsenkürzel: A7A.GR) ist einer der ersten und größtenUnternehmensentwickler und Investoren, deren Schwerpunkt auf demSektor für Finanzdienstleistungstechnologien ("FinTech") in Europaliegt. FinLab konzentriert sich auf die Entwicklung deutscherFinTech-Start-Ups und deckt unter Verfolgung des Ziels einerlangfristigen Projektbeteiligung und dauerhaftenInvestitionsförderung den Finanzbedarf der Start-Ups mitRisikokapital. Darüber hinaus tätigt FinLab im Rahmen vonFinanzierungsrunden auch weltweite Investitionen, insbesondere in denUSA und Asien.Original-Content von: block.one, übermittelt durch news aktuell