FinCompare launcht weitere Marke: Absatzfinanzierung24.de bietet rein digitalen Echtzeit-Leasingvergleich für Hersteller und Händler

Berlin/Düsseldorf (ots) - FinCompare, die führende digitaleFinanzierungsplattform für den deutschen Mittelstand, bietetHerstellern und Händlern von Investitionsgütern mitAbsatzfinanzierung24.de einen Leasing- und Mietkaufvergleich inEchtzeit an. Damit haben Hersteller und Händler (sogenannte Vendoren)Zugang zu einer voll digitalen Absatzfinanzierungslösung mit einemAngebotsvergleich von mehr als 25 Leasinggesellschaften. Dank derneuen digitalen Finanzierungslösung sind diese in der Lage, diepassenden Leasing-Angebote dem Kunden noch während desVerkaufsgesprächs anzuzeigen und noch am selben Tag den Vertragabzuschließen. Somit können Händler ihre Verkaufsprozesse massivverkürzen und durch den Geschwindigkeitsgewinn deutlich mehr Umsatzmachen. Über Absatzfinanzierung24 (www.absatzfinanzierung24.de) habenVendoren die Möglichkeit, mit vielen Leasinggesellschaften zusammenzu arbeiten und in wenigen Schritten den Vergleich an ihrWebsiten-Layout bzw. die Corporate Identity anzupassen.Selbstverständlich kann der Vergleich auch stationär am Computer undauf jedem Tablet oder Smartphone von den Vertriebsmitarbeiternindividuell genutzt werden."Absatzfinanzierung24 ist das perfekte Angebot für alle Herstellerund Händler im B2B-Bereich, die ihren Kunden eine attraktiveFinanzierungslösung und kundenorientierten Service anbieten möchten.Was wir im privaten Bereich bei Versicherungen oder beim Autokauflange kennen, ist jetzt auch im B2B-Bereich möglich: der ultimativeAngebotsvergleich, online und in Echtzeit sowie taggleiche Abschlüssezu den individuell besten Bedingungen", sagt Sven Romberg, LeitungAbsatzfinanzierung24. "Mit Absatzfinanzierung24 können wir denAufwand für Leasinganfragen bis aktuell 100.000 Euro enorm verringernund Leasinggesellschaften durch die vollautomatischen Prozesseschrankfertiges Geschäft liefern. Damit kommen wir unserer Vision derDigitalisierung der Mittelstandsfinanzierung ein großes Stück näher."FinCompare (www.fincompare.de), der Anbieter vonAbsatzfinanzierung24, ist seit Februar 2017 am Markt. Über dieVergleichsplattform erhalten kleine und mittelständische Unternehmenmit Finanzierungsbedarf Zugang zu vielfältigenFinanzierungsmöglichkeiten mit optimalen Konditionen. Bei FinComparesteht ein Pool mit aktuell mehr als 200 renommierten Banken,Leasinggesellschaften und Fintechs zur Verfügung. Bislang betreutFinCompare mehr als 1.500 aktive Kunden mit einem bearbeitetenFinanzierungsvolumen von mehr als 800 Millionen Euro. Der neueSofort-Leasingvergleich Absatzfinanzierung24 wurde maßgeblich von denLeasing-Spezialisten vom ehemaligen leasinGo-Team entwickelt, dasFinCompare Ende 2017 übernommen hat.