FinAPU unterstützt UNIQA Insurance Group AG

Wien (ots) - FinAPU als Steuerungstool im RisikomanagementMit den Tools von FinAPU (www.finapu.com) ist es der UNIQA Insurance Group AGmöglich, die Ausfallsrisiken in den Portfolien der Mutter und derTochterunternehmen auf Knopfdruck zu berechnen und ein effizientes Monitoringaufzusetzen. IT-gestützte Prozesse mindern die operationellen Risiken, wodurchein effektiver Ressourceneinsatz gewährleistet ist. Die Qualität derRisikomodelle und Daten sowie Stabilität, Schnelligkeit und Transparenz derSoftware, sind maßgeblich für einen reibungslosen Versicherungsbetrieb. DieRisikomanagementplattform FinAPU, entwickelt von der FinAPU GmbH, wurde in einemgemeinsamen Projekt mit den Fachexperten von UNIQA und FinAPU GmbH so adaptiert,dass eine optimale Steuerung der Risiken gewährleistet ist und alleAnforderungen voll umfänglich erfüllt werden.Für die Firmengründer von FinAPU, Karl Tasch und Felix Diem, ist es einebesondere Aufgabe, die Prozesse und Risikoverfahren eines internationalerfolgreichen Versicherungsunternehmens aus Österreich zu analysieren undoptimieren.Seit Jahresbeginn 2020 zählt die UNIQA Insurance Group AG zum Kundenkreis derFinAPU GmbH. Der primäre Einsatzzweck der Risikomanagementplattform FinAPU liegtfür UNIQA in der Beurteilung und Überwachung des Ausfallrisikos vonMarktteilnehmern (Unternehmen und Banken) welche über kein externes Ratingverfügen. ?Durch eine umfassende Unternehmensabdeckung, branchenspezifische undtransparente Risikomodelle, sowie die Möglichkeit zur Berücksichtigung eigenerqualitativer Bonitätsfaktoren, stellt FinAPU eine wertvolle Unterstützung füruns beim Management und Monitoring von Ausfallsrisiken dar? , meint dazu Mag.Paul Buchner, Head of Group Risk Management bei UNIQA.Gemeinsam mit UNIQA und weiteren FinAPU Nutzern aus der DACH Region, Italien,Malta, UK und den USA wird die Risikomanagementplattform stetigweiterentwickelt, um die wachsenden Anforderungen frühzeitig zu erkennen undbestmöglich zu erfüllen.