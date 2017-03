Berlin (ots) -Die Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF und Radioeins vomRundfunk Berlin-Brandenburg setzen am kommenden Samstag (25. März2017) ihr gemeinsames Format "Von 12 bis 12 - Filmuni auf Radioeins"fort. Nach der erfolgreichen Premiere im Januar präsentiert"Kino-King" Knut Elstermann in seinem Filmmagazin "12 Uhr mittags"wieder ein Nachwuchsprojekt der Filmuni, das am selben Tag von 12.00Uhr mittags bis Sonntagmittag um 12.00 Uhr 24 Stunden exklusiv aufwww.radioeins.de im Stream zu sehen ist.Diesmal geht es um das rbb movie "Route B96". Der Spielfilm in derRegie von Simon Ostermann entführt ins Brandenburgische, in eineKleinstadt an der B96. Clemens Wolf ist Bassist in einer US-Band undnutzt die Tourpause für einen Abstecher in die alte Heimat. Vieleshier hat sich verändert. Sein Vater ist ein Pflegefall. Die Freundesind fremd und Sabinchen, seine erste Liebe, ist wieder solo. Dochdann begegnet ihm June, und die deutlich ältere Frau sorgt fürGefühlschaos. "You can take a man out of the Kleinstadt - but youcan't take the Kleinstadt out of the man."Die Hauptrolle des Clemens Wolf spielt Albrecht Abraham Schuch.Filmuniabsolvent und Regisseur Axel Ranisch ("Alki Alki") ist ineiner Gastrolle zu sehen.Drehbuchautorin Seraia Nyikos und RegisseurSimon Ostermann sind am 25. März Studiogäste von Knut Elstermann."Route B96" erhielt u. a. den Publikumspreis auf dem FilmfestivalMax Ophüls Preis 2013. Produzentin Elena Winterer wurde beim StudioHamburg Nachwuchspreis 2016 mit dem "VFF Förderpreis - Bestermittellanger Film" ausgezeichnet.Die Reihe "Von 12 bis 12" wird alle drei bis vier Monateweitergeführt.Pressekontakt:rbb Presse & Information, Claudia Korte, Tel. (030) 97993 12106.Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell