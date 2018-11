Filmtastic - der beliebte Filmkanal jetzt auch als VOD-Angebot bei waipu.tv

München (ots) - In Kürze heißt es auch bei waipu.tv: 'FILMTASTIC.Weniger Suchen. Mehr Finden.' FILMTASTIC bietet einabwechslungsreiches, von Film-Experten zusammengestelltes Angebot ansorgfältig ausgewählten Blockbustern, Kultfilmen und Geheimtipps. Sowird die Suche nach dem richtigen Film leicht gemacht.Ab 1. Dezember ist FILMTASTIC auf waipu.tv ohne Zusatzkosten imPerfect-Paket enthalten und startet mit einem ausgesuchten Repertoiredes FILMTASTIC-Programms, das sich sehen lassen kann. Jederzeit sindrund 20 wechselnde Filme werbefrei und in HD-Qualität auf Abrufverfügbar. Die Filmtitel werden wöchentlich aktualisiert. waipu.tvKunden finden so stets Neues und Passendes für ihren Geschmack.Top-Filme zum Start sind zum Beispiel die IRON MAN-Trilogie, WIRWAREN HELDEN, aber auch Klassiker wie BASIC INSTINCT oder dieRAMBO-Reihe. Dazu Film-Perlen von herausragenden Filmemachern wieDavid Lynch, Lars von Trier oder Woody Allen.Herbert L. Kloiber, Geschäftsführer der Tele München Gruppe: "Wirfreuen uns über die Partnerschaft mit waipu.tv und sind stolz darauf,die Reichweite unseres FILMTASTIC-Channels damit weiter zuvergrößern. Bei Amazon Prime Video und Rakuten TV erfreut sichFILMTASTIC bereits großer Beliebtheit. Der Zuschauer weiß es zuschätzen, in einem zunehmend unübersichtlichen Angebot einverlässlich hochwertiges und abwechslungsreiches Programmvorzufinden."Markus Härtenstein, Vorstand der EXARING AG: "Als Marktführer inDeutschland für unabhängiges IPTV komplettieren wir mit dieserPartnerschaft das vielfältige Programmangebot von waipu.tv undverbinden damit klassisches Fernsehen und Video on Demand aufinnovative Weise. Damit steht den Kunden ein rundesUnterhaltungskonzept für die ganze Familie zur Verfügung. Wir freuenuns sehr, mit dieser inhaltlich spannenden Erweiterung unseren Kundenein ganz besonderes Geschenk zur Weihnachtszeit zu bescheren."FILMTASTIC Amazon Channels:https://www.amazon.de/channels/filmtasticRakuten TV: https://de.rakuten.tv/gardens/filmtasticwaipu.tv: https://www.waipu.tv/angebote/Webseite: https://www.filmtastic.movie/Facebook: https://www.facebook.com/Filmtastic.movie/Instagram: https://www.instagram.com/filmtastic.movie/Über die Tele München Gruppe und Filmtastic: Die Tele MünchenGruppe (TMG) ist ein integriertes Medienunternehmen, das mittlerweileseit über 45 Jahren erfolgreich am Markt agiert und sämtlicheaudio-visuellen Auswertungsstufen unter einem Dach vereint. DieProduktionsfirma entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einerUnternehmensgruppe, die heute zu den Content-Providern der nächstenGeneration zählt. Die TMG ist mit ca. 3.200 aktiven Titeln in ihrerProgrammbibliothek eines der größten Lizenzhandelshäuser Europas undeiner der renommiertesten Player auf dem internationalen Markt.Die TMG ist mit ihren Tochterunternehmen in der Film- undFernsehproduktion sowie als Programmanbieter im Kino, HomeEntertainment, TV und VOD-Bereich präsent. Seit Mai 2017 betreibt dieTMG mit FILMTASTIC den ersten eigenen SVOD-Channel auf der AmazonPlattform Prime Video Channels, bei Rakuten TV und bei waipu.tv. DieTMG hält Beteiligungen an den nationalen Free TV-Sendern TELE 5 undRTL II in Deutschland, an dem führenden US-amerikanischenProduktionsunternehmen Storied Media Group und an dem digitalenProduktions- und Distributionsunternehmen Load Studios. Darüberhinaus ist die TMG Mehrheitsaktionärin des börsennotierten deutschenProduktionsunternehmens Odeon Film AG. Weitere Infos finden Sie unterwww.tmg.deÜber die EXARING AG und waipu.tv:Die EXARING AG entwickelt die erste voll integrierte Plattform fürIP-Entertainment Services in Deutschland. Gestützt auf über 12.000Kilometer eigene Glasfaser-Infrastruktur erreicht die Plattform über23 Millionen Haushalte in Lichtgeschwindigkeit und in besterQualität.Deutsche Haushalte finden über die EXARING-Plattform vielfältigsteIP-Entertainment-Angebote. Eines der ersten Produktangebote auf derPlattform ist Next-Generation-IPTV - waipu.tv, Marktführer inDeutschland für unabhängiges IPTV. Mit waipu.tv verschwindet dieSet-Top-Box aus dem Wohnzimmer und die Steuerung erfolgt bequem überdas Smartphone direkt auf dem Fernsehgerät. Über das WLAN kann aufallen Geräten des Haushalts bequem in jedem Raum ferngesehen werden -auch auf mehreren Geräten gleichzeitig.Die EXARING AG wurde 2013 in München gegründet und ist eineBeteiligung der freenet Group. Gründer und Vorstandsvorsitzender istChristoph Bellmer. Weitere Infos unter www.exaring.de undwww.waipu.tvPressekontakt:Henriette GutmannLeitung Marketing & Kommunikation, Tele München GruppeTel. +49 (0)89 290 93 - 0, Email: media-relations@tmg.deAnn-Kathrin KurkaMarketing & PR Managerin, Tele München GruppeTel. +49 (0)89 290 93 - 0, Email: media-relations@tmg.deOriginal-Content von: Tele München Fernseh GmbH & Co. Produktionsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell