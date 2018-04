Filmschauspielerin Helena Bonham Carter über ihren Kontakt zu Toten (FOTO)

Hamburg (ots) -Die britische Filmschauspielerin Helena Bonham Carter bittetverstorbene Persönlichkeiten schon mal um die Erlaubnis, sie im Filmverkörpern zu dürfen. Sie sei überzeugt, dass es "noch eine ganzandere Welt" gebe, erzählt die 52-Jährige in der aktuellen AusgabeBRIGITTE WOMAN (jetzt im Handel). Sie selbst habe einen Freund, derWünschelrutengänger sei und mit dem sie "in diese Welt eintauchen"könne. "Das mag man verrückt finden", so Bonham Carter weiter, "aberbei realen Personen brauche ich einfach deren Segen zum Spielen."So habe sie es auch mit Eleanor Riese gemacht, jener verstorbenenUS-Amerikanerin, die sie in ihrem aktuellen Film "Eleanor & Colette"verkörpert (Filmstart: 03. Mai, Regie: Bille August). Eleanor Riesewar 1989 in ein psychiatrisches Krankenhaus in San Francisco gekommenund hatte sich juristisch gegen die Behandlungsmethoden zur Wehrgesetzt. "Ich hatte während des Drehs die ganze Zeit das Gefühl, dasssie in meiner Nähe war, weil sie wollte, dass ihre Stimme gehörtwird", so Bonham Carter in BRIGITTE WOMAN über Riese. "Ihr größterWunsch war immer, wahrgenommen zu werden. Dieser Film sorgt dafür."Pressekontakt:Maike PelikanStellv. Leiterin MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.dewww.brigitte.de/womanOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Brigitte Woman, übermittelt durch news aktuell