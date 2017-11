Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Köln (ots) - Der WDR zeigt anlässlich der UN-Klimakonferenz am 5.November 2017 um 17.00 Uhr im Deutschen Museum in Bonn dieDokumentation "Die geheimen Machenschaften der Ölindustrie - WieKonzerne den Klimawandel vertuschen".Im Anschluss an die 45-minütige Filmvorführung findet eineDiskussion mit dem Filmemacher Johan von Mirbach, der WDR-RedakteurinGudrun Wolter und Carroll Muffett vom Center for InternationalEnvironmental Law in Washington statt.Seit Donald Trump US-Präsident ist, gibt es eine neue und zugleichalte Sicht auf den weltweiten Klimawandel im Weißen Haus. Gute Zeitenfür Ölfirmen wie Exxon und Shell, die seit 60 Jahrenwissenschaftliche Studien und Kampagnen finanzieren, die denKlimawandel bis heute kleinreden. Die WDR-Dokumentation zeigt: DieseFirmen wissen bereits seit 1957, dass das Verbrennen fossilerBrennstoffe das Klima verändert - eigene, streng geheim gehalteneForschungen hatten das ergeben. Doch die Forschungsprogramme wurdeneingestellt. Die Konzerne finanzierten Studien, um die eigenenErgebnisse zu diskreditieren. Mittlerweile haben zweiStaatsanwaltschaften und mehrere Counties in den USA Ermittlungenaufgenommen gegen Exxon und andere Ölfirmen - wegen gezielterIrreführung der Aktionäre und der Öffentlichkeit beim ThemaKlimawandel.Weitere Informationen unter: http://www.deutsches-museum.de/bonn/information/aktuell/veranstaltungen-2017/wdr-dokumentation/Das Platzkontingent ist begrenzt.