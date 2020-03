Erfurt (ots) - Mit gezogenen Schwertern und mächtigen Laser-Kanonen zieht Sunemit seinem jüngeren Bruder und seiner Freundin Sophie in epischeFantasieschlachten. Doch am Ende der Sommerferien erwarten den Zehnjährigen neueRealitäten. KiKA zeigt die schwedische Familienkomödie "Sune vs. Sune" (BR) am6. März 2020 um 19:30 Uhr bei LOLLYWOOD.Am ersten Tag nach den Sommerferien gibt es für Sune (Elis Gerdt) in der viertenKlasse eine unerwartete Überraschung: Ein neuer Mitschüler sitzt auf seinemPlatz und sein Name ist ebenfalls Sune (John Österlund). Mit Erschrecken muss erfeststellen, dass der Neue äußerst gut bei seinen Klassenkamerad*innen ankommt.Sune muss alles daran setzen, seine Freundin Sophie (Lily Wahlsteen) nicht anseinen Namensvetter zu verlieren. Er versucht, sich neu zu erfinden und bringtdamit sein ganzes Umfeld durcheinander. Auch Sunes Mutter (Sissela Benn) kannihre Eifersucht gegenüber der perfekten Mutter des anderen Sune nicht verbergen,sein Vater (Fredrik Hallgren) steckt in der Midlife-Crisis und sein kleinerBruder (Baxter Renman) muss erkennen, dass sich Sune nun immer mehr in dielangweilige Erwachsenenwelt verläuft.Voller Humor und fantasievoller Einfälle erzählt Regisseur Jon Holmberg von derAngst, den Anforderungen nicht zu genügen, und von den schrägen, dochmenschlichen Verhaltensweisen, die sich daraus ergeben. "Sune vs. Sune" ist eineKoproduktion der öffentlich-rechtlichen Fernsehgesellschaft Schwedens SVT, Filmi Väst, Nordisk Film und Unlimited Stories. Die Redaktion beim BayerischenRundfunk verantwortet Birgitta Kaßeckert.Wie der Protagonist mit dem unliebsamen Konkurrenten zurechtkommt, erfahren dieKiKA-Zuschauer*innen in der Filmpremiere "Sune vs. Sune" (BR) am 6. März um19:30 Uhr bei KiKA sowie auf kika.de und im KiKA-Player.Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf kika-presse.de. RegistrierteNutzer*innen finden den Film zur Ansicht im Bereich "Presse Plus"(https://www.kika-presse.de/presseplus/380).Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6535/4535928OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDFOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell