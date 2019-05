Mainz (ots) -Samstag, 25. Mai 2019, 19.20 UhrErstausstrahlungUm die Goldene Palme bei den 72. Internationalen Filmfestspielenvon Cannes (14. bis 25. Mai 2019) konkurrieren dieses Jahr 19 Filme,darunter vier von den Regisseurinnen Céline Sciamma, Justine Triet,Mati Diop und Jessica Hausner sowie Werke von alteingesessenenCannes-Gästen wie Pedro Almodóvar, Xavier Dolan und Jim Jarmusch. Das3sat-Magazin "Kulturzeit" berichtet am Samstag, 25. Mai 2019, um19.20 Uhr in "Kulturzeit extra: Filmfestspiele Cannes 2019" überStars, Themen und cineastische Höhepunkte auf dem Festival an derCôte d'Azur.Jurypräsident des Internationalen Wettbewerbs ist in diesem Jahrder mexikanische Filmemacher Alejandro González Iñárritu. JimJarmuschs Horrorkomödie "The Dead Don't Die", in der Adam Driver,Tilda Swinton und Bill Murray auf Zombie-Spuren wandeln, eröffnet dasFestival. 2019 hat es kein Regisseur aus Deutschland in denWettbewerb geschafft. Außer Konkurrenz ist aber der neueDokumentarfilm "Family Romance" von Werner Herzog zu sehen.Der Wunsch von Festivaldirektor Thierry Frémaux, Leonardo DiCapriound Brad Pitt auf dem roten Teppich zu begrüßen, erfüllt sich nundoch: Einer der meisterwarteten Filme des Jahres - Quentin Tarantinosneues Werk "Once Upon a Time in Hollywood" - ist rechtzeitig fertiggeworden und feiert in Cannes Premiere. Zu den weiterenHollywood-Produktionen gehört das Elton-John-Biopic "Rocketman" vonDexter Fletcher, das außer Konkurrenz läuft.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/kulturzeit3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell