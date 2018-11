Filmfestspiele Biberach: zwei Biber für SWR Debütkoproduktionen (FOTO)

Baden-Baden (ots) -"Verlorene" gewinnt Preis für den besten Debüt-Spielfilm / "Raus"mit dem Publikumspreis ausgezeichnetFelix Hassenfratz, Regisseur und Autor des Films "Verlorene",durfte am Sonntagabend den Goldenen Biber für den besten Debütfilmder 40. Biberacher Filmfestspiele entgegennehmen. "Verlorene" istsein erster Spielfilm und entstand in Zusammenarbeit mit der SWRNachwuchsreihe "Debüt im Dritten". Den Preis der Publikumsjuryerhielt Philipp Hirsch für "Raus", ebenfalls im Rahmen von "Debüt imDritten" entstanden.Jury lobt tief berührendes Familiendrama "Der Preis [...] geht andas packende und tief berührende Familiendrama. Regisseur FelixHassenfratz inszeniert mit dem nötigen Feingefühl das wichtige,aktuelle und oft tabuisierte Thema des sexuellen Missbrauchs. Imvermeintlich sicheren Ort der Familie werden schreckliche Zuständeaufgedeckt, ohne eine Schwarz-Weiß-Zeichnung entstehen zu lassen.Über herausragendes Spiel in Mundart transportieren dievielschichtigen Figuren die Färbung und Enge eines provinziellen,religiösen Milieus", schrieb die Jury zu ihrer Entscheidung für"Verlorene" als bestem Debüt-Spielfilm."Verlorene" In "Verlorene" geht es um die Sehnsucht nach Liebe, umSchuld und um Vergebung angesichts von Verrat. Die Hauptrollen in demspielen Maria Dragus und Anna Bachmann. Enno Trebs, Clemens Schickund Anne Weinknecht stehen in weiteren Rollen vor der Kamera.Weiterer Biber für "Raus" Der Publikums-Biber ging an "Raus" vonPhilipp Hirsch. Die Jury zeigte sich beeindruckt von deraußergewöhnlichen Geschichte, deren spezieller Bildsprache und vonden authentischen Charakteren: "Das intensive Spiel der jungenTalente, die großartige Regiearbeit und die wunderbare Kameraführungüberzeugen. Der Film nimmt mit auf eine Reise: Von der urbanenVirtualität führt er uns in eine idyllische Realität. DieJugendlichen auf der Suche nach Identität und Gemeinschaft fangennoch einmal ganz von vorne an und brechen aus der Zivilisation aus."Die Partner"Verlorene", mit Maria Dragus und Anna Bachmann in denHauptrollen, ist eine Produktion der Viafilm in Koproduktion mit derRat Pack Filmproduktion Southwest, dem SWR und dem WDR und wurdegefördert von der MFG Filmförderung, der Film- und MedienstiftungNRW, den deutschen Filmförderfonds und dem Kuratorium jungerdeutscher Filme. Das Buch und die Regie stammen von FelixHassenfratz. Produzenten sind Max Frauenknecht und Benedikt Böllhoff,die Redaktion liegt bei Stefanie Groß, SWR, und Andrea Hanke, WDR."Raus" mit Matti Schmidt-Schaller, Milena Tscharntke und Tom Gronauin den Hauptrollen ist eine "ostlicht"-Produktion in Koproduktion mitSWR und Lightburst Pictures GmbH. Unterstützt wird der Film von derMitteldeutschen Medienförderung, der Nordmedia sowie dem DeutschenFilmförderfonds. Die Produzenten sind Marcel Lenz und Guido Schwab,die Redaktion liegt bei Stefanie Groß, SWR. Der Kinostart von "Raus"im Verleih von farbfilm ist am 17. Januar 2019.Weitere Informationen auf http://x.swr.de/s/2biberfuerdebuetFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt:Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell