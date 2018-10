Leipzig (ots) - Zum Abschluss des 23. Kinder- undJugendfilmfestivals SCHLINGEL in Chemnitz wurde "Der dritte Wunsch"(Tschechische Republik, Slowakei 2017) als "bester europäischerbesonderer Kinderfilm" mit dem MDR-Sonderpreis ausgezeichnet.Der MDR-Sonderpreis ist mit 1.000 Euro dotiert. Sollte der Filmdurch einen öffentlich-rechtlichen Sender zur Ausstrahlung angekauftwerden, unterstützt der MDR die deutsche Synchronisierung mit 5.000Euro. Überreicht wurde die Auszeichnung von Daniela Adomat, Leiterinder Redaktion Film und Serie/ Lizenzen in der MDR-HauptredaktionFernsehfilm, Serie und Kinder. Ausgewählt wurde dietschechisch-slowakische Koproduktion von der internationalen Fachjury"Spielfilm International", in der die Redakteurin Beate Biermann denMDR vertritt."Der dritte Wunsch" erzählt von drei Kindern, die auf demWeihnachtsmarkt einen Taschendieb zu Fall bringen und zur Belohnungein magisches Geschenk bekommen. Jeder von ihnen hat einen Wunschfrei. Während zwei ihren Wunsch unüberlegt einlösen, hebt der dritteseinen Wunsch noch auf. Das ist aber nicht ungefährlich ...Das Schlingel-Filmfestival in Chemnitz gehört zu den wichtigstendeutschen Veranstaltungen für den internationalen Kinder- undJugendfilm. In diesem Jahr wurden insgesamt über 235 Filme aus 51Ländern präsentiert, u.a. erlebte auch der in Görlitz gedrehteMDR/ZDF-Märchenfilm "Der Zauberlehrling" in Chemnitz seineFestivalpremiere. Der Länderfokus lag diesmal auf Island. Erstmalsliefen im Programm auch von Kindern und Jugendlichenselbstproduzierte Kurzfilme.124 Filme konkurrierten in den Wettbewerben um die begehrtenTrophäen. Insgesamt entscheiden zehn Fach-, Kinder- und Jugendjurysnebst Publikum über die Vergabe der Auszeichnungen beim FilmfestivalSCHLINGEL und vergeben 18 Preise, einer davon ist der vom MDRgestiftete Sonderpreis.MDR unterstützt Kinderfilm-InitiativeAls "Filmintendanz" der ARD und als Federführer für denARD/ZDF-Kinderkanal KiKA liegt dem MDR die Förderung des Kinderfilmsbesonders am Herzen. Deshalb unterstützt er auch die Initiative "Derbesondere Kinderfilm". Der Zusammenschluss aus mittlerweile 26Partnern der Filmwirtschaft, Politik, Förderungen des Bundes undeiniger Länder sowie öffentlich-rechtlicher Fernsehsender setzt sichseit 2013 dafür ein, dem Kinderfilm wieder mehr Gewicht zu verleihen.Gefördert werden realitätsnahe Filme, die im Hier und Heute spielenund nicht auf bekannten Marken oder literarischen Vorlagen beruhen.Die Bilanz der vergangenen fünf Jahre kann sich sehen lassen: dreiFilme in Kino & TV, zwei Kinostarts 2018/19, vierProjektentwicklungen, fünf Drehbuchentwicklungen, Deutscher Filmpreis2017 für "Auf Augenhöhe", 44 Festivalpreise weltweit, zwei Filme mitdem Prädikat "Besonders wertvoll". Die Ausschreibung wurde jetzt auchauf Dokumentarfilme für 6- bis 12-Jährige erweitert. AlleInformationen unter www.der-besondere-kinderfilm.de.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich,Tel.: (0341) 3 00 65 45, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell