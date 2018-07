Filmfest München: Zwei Auszeichnungen für ZDF-Koproduktionen (FOTO)

Mainz (ots) -Auf dem 36. Filmfest München erhielt am Freitag, 6. Juli 2018,Damian John Harper in der Kategorie Drehbuch den Förderpreis NeuesDeutsches Kino für die ZDF-Koproduktion "In the Middle of the River"("In der Mitte des Flusses"). Für "Das schweigende Klassenzimmer"wurde Regisseur Lars Kraume bereits am Donnerstag, 5. Juli 2018, imRahmen des Filmfestes mit dem nationalen Friedenspreis des DeutschenFilms - Die Brücke 2018 geehrt.Der mit Laienschauspielern gedrehte Spielfilm "In the Middle ofthe River" ist eine Produktion der Weydemann Bros. in Koproduktionmit Lightburst Pictures, dem ZDF und in Zusammenarbeit mit ARTE.Erzählt wird die Geschichte eines jungen Mannes, der sich für seinenTraum von einem besseren Leben nicht vom rechten Weg abbringen lassenwill und dabei gegen die fast selbstverständlichen Gewaltstrukturenin seiner Familie ankämpft. Das Drehbuch basiert auf Beobachtungenund wahren Geschichten. Im ZDF hat Claudia Tronnier die Redaktion,für ARTE zeichnet Doris Hepp verantwortlich.Der Förderpreis Neues Deutsches Kino wird seit 2002 vergeben. MitPreisgeldern in Höhe von insgesamt 70.000 Euro zählt der gemeinsamvon DZ Bank, Bavaria Film GmbH und dem Bayerischem Rundfunkgestiftete Preis zu den wichtigsten Nachwuchsauszeichnungen inDeutschland.Die ZDF-Kino-Koproduktion "Das schweigende Klassenzimmer" mitLeonard Scheicher in der Hauptrolle erzählt ein bewegendes Kapitelaus dem Tagebuch des Kalten Krieges, basierend auf den persönlichenErlebnissen und der gleichnamigen Buchvorlage von Dietrich Garstka.Der Film ist eine akzente Film Produktion in Koproduktion mit demZDF, Zero One Film, Studiocanal Film und Wunderwerk GmbH. Dieverantwortliche Redaktion hat Caroline von Senden.Der Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke würdigt seit2002 jährlich herausragende künstlerische Arbeiten. Gemeinsam mit derBayerischen Staatskanzlei und der Spitzenorganisation derFilmwirtschaft verleiht der Bernhard Wicki Gedächtnis Fonds e.V. denFilmpreis.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Lisa Miller, Elisa Schultz Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/filmfestmuenchenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell