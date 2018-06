Filmfest München: Premiere für zwei NDR Produktionen

Hamburg (ots) - Zwei hochkarätige NDR (Ko-)Produktionen haben aufdem Filmfest München Uraufführung: In der Reihe "Neues DeutschesFernsehen" ist zum ersten Mal "Hanne" zu sehen, die ersteZusammenarbeit von Schauspielerin Iris Berben und Regisseur DominikGraf. Alle Filme dieser Reihe sind für den mit 25.000 Euro dotiertenBernd Burgemeister Fernsehpreis nominiert. Der neue Dokumentarfilmdes vielfach ausgezeichneten Regisseurs Eric Friedler hat in derReihe "Spotlight" Premiere: "It Must Schwing! The Blue Note Story"erzählt die bewegende Geschichte von zwei Deutschen, die mit derGründung des legendären Jazz-Labels Musikgeschichte schrieben.Executive Producer des Films ist Wim Wenders.In "Hanne" spielt Iris Berben unter der Regie des vielfachpreisgekrönten Filmemachers Graf eine Frau, die ihr Leben neubegreifen muss: Am Donnerstag verabschiedet sie sich in denRuhestand, am Freitag steht eine Voruntersuchung an. Die Krampfadernsollen entfernt werden. Doch ein Verdacht entsteht, der sich erst amMontag klären wird. Hanne lässt sich das Wochenende über treiben,trifft eine Liebe von früher und ihren Sohn - und zwischen neuer Lustam Leben und panischer Angst erfährt sie, dass sie unbedingt nochgebraucht wird in dieser Welt. An der Seite von Iris Berben spielenu. a. Herbert Knaup, Petra Kleinert, Trystan Pütter und Jörg Gudzuhn.Das Buch für die NDR/ARTE-Produktion stammt von Beate Langmaack, u.a. mehrfach mit dem Grimme-Preis und dem Deutschen Fernsehpreisgeehrt. Produzent ist Jens C. Susa (PROVOBIS Film). Redaktionellverantwortlich sind Christian Granderath und Sabine Holtgreve (NDR)sowie Andreas Schreitmüller (ARTE). "Hanne" läuft auf dem FilmfestMünchen am Montag, 2. Juli, sowie am Donnerstag, 5. Juli. Das Erstezeigt "Hanne" voraussichtlich im kommenden Jahr.1939 gründeten Alfred Lion und Francis Wolff, zwei jungeEmigranten aus Berlin, in New York das legendäre Jazz-Label "BlueNote Records". Sie entdeckten und produzierten eine beeindruckendeLiga von Weltstars wie Miles Davis, Herbie Hancock, John Coltrane,Thelonious Monk und Quincy Jones. Und das in einer Zeit, in derafro-amerikanische Musiker in den USA immer noch unterDiskriminierung und Ausgrenzung litten. Bei "Blue Note Records"wurden sie als gleichberechtigte Künstler respektiert. In derProduktion von NDR und Neue Road Movies erzählen Jazz-Ikonen wieHerbie Hancock, Wayne Shorter, Sonny Rollins, Quincy Jones, SheilaJordan, Benny Golson, Kenny Burell und Ron Carter die bewegendeGeschichte von zwei Freunden, die verbunden waren durch ihreleidenschaftliche Liebe zum Jazz und den tiefen Glauben anmenschliche und künstlerische Freiheit. Der Dokumentarfilm "It MustSchwing! The Blue Note Story" von Eric Friedler, Leiter der NDRAbteilung Dokumentarfilm, Dokudrama & Sonderprojekte, ist am 2. und3. Juli in München zu sehen. Der amerikanische Blue-Note-Star SheilaJordan wird bei der Premiere anwesend sein. Executive Producer desFilms ist Wim Wenders, die Redaktion hat Christoph Bungartz. DerKinostart ist im Herbst dieses Jahres.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel: 040-4156-2302http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell