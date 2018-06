München (ots) - "Die Zukunft im Blick" - unter dieser Überschriftzeigt das Filmfest in diesem Jahr 185 Filme aus 43 Ländern. DasFilmfest legt das Augenmerk dabei besonders auf gesellschaftlichrelevante und politische Themen. Eben dies tun auch die insgesamt 22ARD-Koproduktionen, die auf dem Filmfest laufen. Das Filmfesteröffnet am Donnerstag, 28. Juni, mit einer ARD-Koproduktion, JoachimA. Langs "Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm" (SWR/ARTE).In der Reihe "Neues deutsches Kino" sind in diesem Jahr sieben der16 gezeigten Filme ARD-Koproduktionen, beim "Neuen deutschenFernsehen" sind es neun von 16 Filmen und bei den "Neuen deutschenSerien" haben zwei von vier Produktionen eine ARD-Beteiligung.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "DieVielzahl und Vielfalt der vom Filmfest für das diesjährige Programmausgewählten ARD-Ko- und Eigenproduktionen zeigt, dass wir für dasdeutsche Fernsehen und Kino ein Qualitätsgarant sind. VomEröffnungsfilm über Brecht zur Gesellschaftssatire über Moshammer,von der Literaturverfilmung des deutschen Buchpreisträgers bis zumneuen Dominik-Graf-Film oder zum Dokumentarfilm über das legendäreJazz-Label 'Blue Note Records' - die ARD liefert in allen Genresherausragende Beiträge. Und noch in diesem Jahr werden fünf der neunauf dem Filmfest gezeigten Fernsehfilme im Ersten zu sehen sein."Alle ARD-Ko- und Eigenproduktionen auf dem 36. FilmfestNeues deutsches KinoMackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm (SWR/ARTE)Buch und Regie: Joachim A. LangIdioten der Familie (RBB/ARTE)Buch und Regie: Michael KlierWackersdorf (BR/ARTE)Regie: Oliver HaffnerBuch: Gernot Krää, Oliver HaffnerVon Blumen und Bienen (RBB/ARTE)Regie: Lola RandlAlles ist gut (BR)Buch und Regie: Eva TrobischEnde neu (SWR)Buch und Regie: Leonel DietscheFamilie Brasch (RBB/SWR/MDR)Buch und Regie: Annekatrin HendelNeues deutsches FernsehenKruso (MDR/ARD Degeto)Buch: Thomas Kirchner nach dem gleichnamigen Roman von Lutz SeilerRegie und Buchbearbeitung: Thomas StuberDer große Rudolph (BR/ARD Degeto/ORF/WDR)Buch und Regie: Alexander AdolphHanne (NDR/ARTE)Buch: Beate Langmaack Regie: Dominik GrafUnser Kind (WDR)Buch: Kristl Philippi Regie: Nana NeulNichts zu verlieren BR/ORFRegie: Wolfgang Murnberger Buch: Ruth TomaSieben Stunden (BR/ARTE)Buch: Christian Görlitz, Pim G.Richter Regie: Christian GörlitzAlles Isy (RBB)Buch und Regie: Mark Monheim, Max EippFrankfurt, Dezember 17 (HR)Buch und Regie: Petra K. WagnerDie Auferstehung (SWR)Buch: Karl Heinz Käfernach dem Roman von Karl-Heinz OttRegie: Niki SteinNeue deutsche SerienLabaule & Erben (SWR)Buch: Richard Kropf, Bob Konrad, Hanno Hackforth, Elena Senft, AnnekeJanssennach einer Idee von Harald SchmidtRegie: Boris KunzServus Baby (BR)Buch: Felix Hellmann, Natalie SpinellRegie: Natalie SpinellInternational IndependentsOf Fathers and Sons (SWR/RBB/ARTE)Buch und Regie: Talal DerkiSpotlightIt Must Schwing - The Blue Note Story (NDR)Buch und Regie: Eric FriedlerIn my room (WDR)Buch und Regie: Ulrich KöhlerHommage Philip GröningMein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot (BR/WDR/ARTE)Buch: Philip Gröning, Sabine TimoteoRegie: Philip GröningEine ausführliche Pressemappe steht akkreditierten Journalistenunter https://presse.DasErste.de zum download zur Verfügung.Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell