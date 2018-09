Filmfest Hamburg: NDR präsentiert 13 Produktionen

Hamburg (ots) - Mitfiebern bei den Ermittlungen der"Tatort"-Kommissare Klaus Borowski und Mila Sahin, Mitlachen beim"Tatortreiniger", Mitfühlen beim Doku-Drama "Das Geheimarchiv imWarschauer Ghetto": Das sind einige der Highlights, die der NDR indiesem Jahr auf dem Filmfest Hamburg bietet. Insgesamt kann dasPublikum dort 13 neue (Ko-)Produktionen des NDR auf der großenLeinwand erleben. Eine davon, die Filmbiografie "Die AffäreBorgward", steht im Wettbewerb um den mit 25.000 Euro dotiertenHamburger Produzentenpreis "Deutsche Fernsehproduktion". DerNorddeutsche Rundfunk ist auch in diesem Jahr Medienpartner desFilmfests Hamburg.Die Filme im Überblick:Another Day Of LifeFreitag, 28. September, 21.30 Uhr, Passage KinoAnimationsfilmRegie: Raúl de la Fuente, Damian NenowDrehbuch: Raúl de la Fuente, Amaia Remírez, Niall Johnson, DavidWeber, Damian Nenow"Another Day of Life" schildert das Drama des angolanischenBürgerkriegs von 1975 aus Sicht des legendären KriegsreportersRyszard Kapuscinski. In einer Mischung aus Animationssequenzen undaktuellen dokumentarischen Interviews mit Kapuscinskis Weggefährtenvon damals vermittelt der Film die Schrecken und Absurditäten desKrieges. Zugleich erleben die Zuschauerinnen und ZuschauerKapuscinskis Übergang vom objektiven Berichterstatter zumSchriftsteller, der versucht, mit den Mitteln der Literatur derWahrheit des Krieges näher zu kommen.Redaktion: Ulrike Dotzer; Produktion: Jaroslaw Sawko, Amaia Remírez,Stefan Schubert, Jörn Radel, Eric Goossens, Anton Röbben (Platige,Kanaki, Wüste Film, Animationsfabrik, Walking the Dog), inZusammenarbeit mit ARTE.Tödliches ComebackFreitag, 28. September, 19.00 Uhr, CinemaxXRegie: Hermine Huntgeburth, Buch: Volker Einrauch, Lothar KurzawaBesetzung: Ben Münchow, Elisa Schlott, Martin Brambach, MatthiasBundschuh, Jeanette Hain, Thomas Kügel, Roeland Wiesnekker, LinaBeckmann u. a.Roy (Martin Brambach) und Bruno Singer (Ben Münchow) sind einVater-Sohn-Gespann, das unterschiedlicher nicht sein könnte: Währendder Vollblutmusiker Roy sein Geld mit illegalen Geschäften verdient,arbeitet Bruno bei der Polizei, um für Recht und Ordnung zu sorgen.Sein Traum ist es, zur Mordkommission zu gehen - und das Herz seinerKollegin Kyra zu gewinnen. Das sind zwei Ziele, bei denen ihm seinVater nicht unbedingt weiterhelfen kann. Als Roy nach Jahren wiederin Hamburg auftaucht, wird Bruno in die Welt des Verbrechenshineingezogen. Gezwungenermaßen muss er gemeinsam mit seinem Vatereinen Mord aufklären.Redaktion: Christian Granderath, Mara Neuber; Produktion: JosefineFilmproduktion für den NDR.Die Affäre BorgwardSonnabend, 29. September, 16.30 Uhr, CinemaxxBuch & Regie: Marcus O. RosenmüllerBesetzung: Thomas Thieme, August Zirner, Bruno Eyron, Barbara Philippu. a.Der Name des Automobilherstellers Carl F.W. Borgward ist noch heuteein Synonym für das westdeutsche Wirtschaftswunder. FürHundertausende ist die "Isabella" von Borgward das erste eigene Auto,Borgward sichert Tausende von Arbeitsplätzen in Bremen. Doch 1961geht das Unternehmen des leidenschaftlichen Konstrukteursüberraschend pleite, ausgerechnet im damals reichsten Bundesland.Viele Fragen blieben offen - bis heute. Das bewegende Dokudrama (inder Hauptrolle Thomas Thieme) zeichnet Aufstieg und Fall des genialenAutokonstrukteurs Borgward nach: eine Geschichte großer Träume undnoch größerer Tragik.Redaktion: Silke Schütze, Eric Friedler;Produktion: Dagmar Rosenbauer (Cinecentrum Deutsche Gesellschaft fürFilm- und Fernsehproduktion mbH) für den NDR.Im Land meiner KinderSonnabend, 29. September, 17.00 Uhr, Metropolis KinoDokumentarfilmBuch & Regie: Dario AguirreBesetzung: César Aguirre, Mariuxi Guevara, Andreas Tonn, ChristaTonn, Stephanie TonnDarío Aguirre kommt aus Ecuador und lebt seit 15 Jahren inDeutschland - ein permanenter Balanceakt zwischen alter und neuerHeimat und den eigenen und fremden Erwartungen. Unverhofft lädt dieStadt Hamburg Darío ein, Deutscher zu werden. Freude und Dankbarkeit,aber auch viele Fragen treiben Darío um: Ist er soweit, Deutscher zuwerden? Ist Deutschland soweit? Es beginnt eine Reise nicht nur durchdie deutsche Bürokratie, sondern auch ein Prozess der Aussöhnung. Inderen Verlauf erzählt Darío mit klugem Humor von den Schwierigkeitenund Herausforderungen, in einem fremden Land anzukommen.Redaktion: Monika Schäfer; Produktion: Tobias Büchner, Franziska Reck(Büchner Filmproduktion GbR, Reck Filmproduktion); in Zusammenarbeitmit ARTEBernd - Bilder eines angekündigten TodesSonntag, 30. September, 10.00 Uhr, Metropolis KinoDokumentarfilmBuch & Regie: Dietrich Duppel"Wir waren mal die Größten; Jungs, die um die halbe Welt segelten,die Leichtigkeit des Seins als Lebensprinzip. Und dann kommt völligaus dem Nichts ein Anruf: Ich habe einen Hirntumor. Und Bernd, derSturschädel, glaubt auch noch, er könne dieses Glioblastom besiegen.Und ich solle ihn mit der Kamera begleiten. Kann man alsDokumentarfilmer einen Film drehen, dessen dramaturgischer Höhepunktder Tod des besten Freundes sein wird?" 15 Monate lang begleitet derDokumentarfilmer Dietrich Duppel den Freund. Sie reden über dasLeben, über ihre Frauen, über ihre Träume. Sie machen noch einmaleine Segeltour, sind immer wieder gemeinsam unterwegs. Erbarmungslosdrängt sich der Krebs in das Leben und übernimmt die Macht über denMenschen.Redaktion: Timo Großpietsch; Produktion: NDRDie PfefferkörnerZwei Folgen à 29 Min.: "Die Aussteigerin" & "Das Wunderkind"Sonntag, 30. September, 11.00 Uhr, AbatonRegie: Daniel Drechsel-Grau, Andrea Katzenberger, Buch: Anja JabsBesetzung "Die Aussteigerin": Emma Roth, Luke Matt Röntgen, RonjaLevis, Moritz Pauli, Marlene von Appen, Samuel Adams u. a.Als Lisha und Nele eine junge Taschendiebin verfolgen, entdecken sieden Treffpunkt der Moro-Gang. Der Banden-Leader ist ein strenger undkompromissloser Anführer, trotzdem traut sich niemand, aus der Gruppeauszusteigen. Können die Pfefferkörner hinter das Geheimnis der Gangkommen?Besetzung "Das Wunderkind": Ronja Levis, Moritz Pauli, Marlene vonAppen, Samuel Adams, Spencer König, Liang Fan u. a. Levin wirdgemeinsam mit dem musikalischen Wunderkind Kim Soo-Ri vor derElbphilharmonie entführt. Doch er kann eine Spur legen. So beginntfür die Pfefferkörner eine Schnitzeljagd durch den Hafen. Redaktion:Sandra LeBlanc-Marissal, Produktion: Holger Ellermann, LetterboxFilmproduktion GmbH, für die ARDDas Geheimarchiv im Warschauer GhettoSonntag, 30. September, 17.00 Uhr, Metropolis KinoDoku-DramaBuch und Regie: Roberta GrossmanBesetzung: Jowita Budnik,Piotr Glowacki u. a.Die bewegende Geschichte von 60 jüdischen Männern und Frauen, die imWarschauer Ghetto Tagebücher versteckten, um der Nachwelt von ihremLeben und Leiden im Ghetto zu berichten - erzählt aus der Perspektiveeiner der wenigen Überlebenden der Gruppe. Filmisch umgesetzt ineinem emotionalen Doku-Drama mit hochwertigen Spielszenen undexklusiven, historischen Dokumenten.Redaktion: Katja Wildermuth, Executive Producer: Nancy Spielberg EineKoproduktion von Katahdin, NDR und ARTEDie Hälfte der Welt gehört uns - Als Frauen das Wahlrecht erkämpftenDienstag, 2. Oktober, 19.00 Uhr, Hapag-Lloyd, Ballindamm 25Doku-DramaBuch & Regie: Annette BaumeisterBesetzung: Esther Schweins, Jeanette Hain, Johanna Gastorf, PaulaHans u. a.Sie heißen Marie Juchacz, Emmeline Pankhurst, Anita Augspurg undMarguerite Durand. Für ihre politischen Ziele werden sie verspottet,eingesperrt und gefoltert. Beirren lassen sie sich nicht. Sie stehenan der Spitze eines leidenschaftlichen Kampfes Tausender Frauen umdas Wahlrecht - quer durch Europa.Redaktion: Barbara Schmitz, Ulrike Dotzer; Produktion: ReinhardtBeetz (Produktion Gebrüder Beetz Filmproduktion)Eine Koproduktion von WDR, NDR/ARTE und BRTatort: Borowoski und das Glück der anderenMittwoch, 3. Oktober, 21.30 Uhr, CinemaxXRegie: Andreas Kleinert, Drehbuch: Sascha ArangoBesetzung: Axel Milberg, Almila Bagriacik, Katrin Wichmann, AljoschaStadelmann, Sarah Hostettler, Stefanie Reinsperger, Thomas Kügel,Anja Antonowicz u. a.Die Supermarktkassiererin Peggy Stresemann bekommt mit, wie ihreNachbarn offensichtlich während der Ziehung der Lottozahlen übereinen Millionengewinn jubeln. Das bringt das Fass ihrer seit Jahrenaufgestauten Unzufriedenheit zum Überlaufen. Wie eine Einbrecherinschleicht sie sich in deren Haus, um in den Besitz des Lottoscheinszu gelangen. Doch während sie das Haus auf den Kopf stellt, stehtplötzlich der Hausherr vor ihr und will wissen, was sie da treibt. Indie Enge getrieben, erschießt sie ihn und macht sich unerkannt davon.Doch Borowski ist ihr auf der Spur.Redaktion: Sabine Holtgreve; Produktion: Kerstin Ramcke, JohannesPollmann (Nordfilm Kiel GmbH) für den NDR.Der TatortreinigerDrei Folgen: "Filzgleiter", "Currywurst", "Der Kopf"Donnerstag, 4. Oktober, 19.00, CinemaxXRegie: Arne Feldhusen, Drehbuch: Mizzi MeyerBesetzung "Filzgleiter": Bjarne Mädel, Olli Schulz, Jan GeorgSchütte, Werner WölbernSchotty wird beim Putzen von seinen Freunden Didi und Fridoüberrascht. Es entwickelt sich ein skurril-banales Streitgesprächüber Filzgleiter. 