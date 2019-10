Baden-Baden (ots) -Der Hamburger Produzentenpreis "Deutsche Kinoproduktionen" ging amSamstagabend an die Produzentin Verena Gräfe-Höft für den Spielfilm"Pelikanblut", den sie mit ihrer Firma Junafilm produzierte. In"Pelikanblut", einer Kinokoproduktion des SWR, erzählt Autorin undRegisseurin Katrin Gebbe von einer Mutter, die bereit ist, Grenzen zuüberschreiten, um ihr Kind zu retten. Gespielt wird diese Mutter vonNina Hoss, die beim Filmfest Hamburg mit dem Douglas-Sirk-Preisausgezeichnet worden war. Die Preisverleihung fand zum Abschluss desdiesjährigen Filmsfests Hamburg statt.Inhaltlicher, visueller und produktioneller Mut Die Jurybegründete ihre Wahl: "Die Regisseurin entscheidet sich in ihrem Filmfür zwei Handlungsstränge, die für sich stehend schon außergewöhnlichund radikal sind. Der eine zeigt die Ausbildung von Polizeipferdenfür Demonstrationen und der andere eine alleinerziehende Mutter einesschwer traumatisierten Adoptivkindes. Das Herausragende an diesemFilm ist nicht nur die Wechselwirkung dieser beiden Stränge, sondernderen so noch nicht gesehene sinngebende Zusammenführung, Auflösung,ja, geradezu Erlösung, die von einer großartigen Nina Hoss erkämpftwird. Diesen Mut, inhaltlich, visuell und produktionell möchten wirauszeichnen.""Pelikanblut" ist eine Produktion von Junofilm in Koproduktion mitMiramar Film und dem SWR in Zusammenarbeit mit ARTE, gefördert mitMitteln der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, von BKM, DFFF,dem Bulgarian National Film Center und Eurimages. Die Redaktion liegtbei Katharina Dufner, SWR, und Isabelle Amann, ARTE.Pressekontakt: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16,annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell