Frankfurt am Main (ots) - Die sozialen Medien sorgen im Jahr derBundestagswahl für einen Wandel in der Kommunikation zwischenPolitikern, Journalisten und Bürgern. "Das Reiz-Reaktions-Schema derHauptstadt erlaubt kein langes Nachdenken", folgert FilmemacherStephan Lamby nach einem Jahr Recherche. Der Fernsehpreis-TrägerLamby hat Politiker wie Frauke Petry begleitet und die Redaktionenvon Bild.de und Spiegel Online beobachtet. Lamby schreibt darübervorab in "medium magazin" (Ausgabe 2-2017): "Während Onlinemedienhektisch Eilmeldungen ins Land blasen, schicken Politiker ihreBotschaften schon kurz danach über Twitter oder Facebook Live - undversuchen, die Deutungshoheit zu besetzen."Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht beschreibt den Reiz derdirekten Kommunikation im Interview: "Wenn ich in der Woche eineMillion Menschen über Facebook erreiche, ist das eine mittlereZeitung. Und da filtert mich keiner." AfD-Parteichefin erzählt: "Diesozialen Medien haben für uns den großen Vorteil, dass kein Filterzwischen uns und dem Bürger mehr ist. Nicht umsonst ist die AfDgerade in diesen Medien so erfolgreich."Autor Stephan Lamby hält diese Entwicklung für gefährlich. "Dennin der maximal reduzierten Kommunikation werden Journalistenumgangen, deren Arbeit für eine demokratische Öffentlichkeitsystemrelevant ist: Recherche, Analyse, Kritik. Wohin das führenkann, zeigt Donald Trump der Welt seit Monaten." Mitschuld an derSituation ist auch ein Trugschluss der Medien, sagtBild.de-Chefredakteur Julian Reichelt: "Wir haben als Medien überJahrzehnte hinweg unsere enorme Reichweite als enorme Zustimmunginterpretiert." Soziale Medien würden vielen Menschen nun das Gefühlgeben, selbst Zugriff auf die Wahrheit zu erhalten.Stephan Lambys 90-minütige Dokumentation "Nervöse Republik" läuftam 19. April um 22.45 Uhr in der ARD und wird am 29. März im BerlinerBabylon-Kino als Preview gezeigt, mit anschließender Diskussionmoderiert von Anne Will. In medium magazin" 2-2017, Seite 30-33 gibtLamby vorab Einblick in seine Recherche. Das Heft ist digital imiKiosk verfügbar und kann gedruckt einzeln gekauft oder abonniertwerden. Blick ins Heft: http://mmbeta.de/medium-magazin-022017/Pressekontakt:Annette Milz, Chefredakteurin medium magazin,annette.milz@mediummagazin.deOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell