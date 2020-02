Unterföhring (ots) - "Ein Film wie ein Rausch." "Ein Blockbuster mitKinobesetzung." "Ein Bestseller." "Der Nachfolger von 'Die Kinder vom BahnhofZoo'." "Ein Drogenfilm." ProSieben zeigt den deutschen Blockbuster "9 Tage wach"am Sonntag, 15. März, in der Prime Time. Nach der Verfilmung des Bestsellers vonEric Stehfest sendet ProSieben die Dokumentation "Dropout - die Doku mit EricStehfest".ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "Die Verfilmung von '9 Tage wach' macht dieBotschaften aus Eric Stehfests Bestseller mit den Mitteln des modernen Filmsnoch intensiver. '9 Tage wach' ist ein Film wie ein Rausch. Schonungslos,direkt, abschreckend und faszinierend. Mit der Doku zum Film erzählen wir aneinem Sonntagabend, wie Crystal Meth einen Menschen verändert. Eric Stehfest hatmit brachialer Leidenschaft an Buch, Film und Doku gearbeitet. Davor habe ichgroßen Respekt."Der FilmIn "9 Tage wach" wird Jannik Schümann als Eric Stehfest zum Meth-Junkie. Er istsüchtig nach der Droge, die ihm das Gefühl gibt, unbesiegbar zu sein - "wieJesus und der Terminator gleichzeitig." Heike Makatsch unterstützt ihn als seineMutter Liane, gegen den Willen seines Stiefvaters Tilo (Benno Fürmann). MartinBrambach fördert ihn als sein Mentor an der Schauspielschule.Der BestsellerVorlage für "9 Tage wach" ist der gleichnamige Bestseller (2017) vonSchauspieler und Autor Eric Stehfest. Er ist auch einer der Drehbuchautoren:"Früher waren Junkies unschwer zu erkennen. Heute kann man sich nicht mehrsicher sein, wer ein wirkliches Problem hat und wer nicht. Denn die Drogenunserer Zeit sind darauf ausgelegt, dass wir in der Leistungsgesellschaftfunktionieren. Einen Meth-User durchschaut man erst dann, wenn er sichaufgegeben hat." Die "Stiftung Lesen" empfiehlt "9 Tage wach" als Lektüre fürdie Oberstufe.Andreas Bareiss (Gaumont) produziert "9 Tage wach" für ProSieben. Damian JohnHarper (FIRST STEPS-Gewinner 2014) führt Regie."9 Tage wach" am Sonntag, 15. März 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.Der Film ist auch als UHD-Event parallel zur Ausstrahlung auf UHD1 by HD+ zusehen.Weitere Informationen zu beiden Formaten finden Sie hier:https://epaper.media/prosieben/9-tage-wachPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHChristoph Körfer Tel. +49 89 9507-1178 Christoph.Koerfer@ProSiebenSat1.comBildredaktionNathalie Galina Tel. +49 89 9507-1186 Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4508858OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell