Wiesbaden (ots) - Das junge deutsche Kino ist angesagt. WährendNora Fingscheidts Debütspielfilm SYSTEMSPRENGER (Prädikat: besonderswertvoll) als deutscher Kandidat für den Oscar ins Rennen geht,starten in dieser Woche gleich vier starke deutsche Filme im Kino,die als Debüts überzeugen, Stars von morgen präsentieren und Neueswagen.MEIN LOTTA-LEBEN: ALLES BINGO MIT FLAMINGO (http://ots.de/Bhkxiz;http://ots.de/4iW478) von Neele Leana Vollmar begeistert alsVerfilmung der gleichnamigen Buchreihe mit einer schwungvollenInszenierung, großartigen Jungdarsteller*innen und jeder Mengewitziger Ideen. "Ein Film, der die entsprechende Zielgruppe im Kinobestens erreichen wird", so die FBW-Jury. Die FBW-Jugend Filmjuryempfiehlt den Film für "Fans der Buchreihe" von 5 bis 10 Jahren.GOLDEN TWENTIES(https://www.fbw-filmbewertung.com/film/golden_twenties) vonRegisseurin Sophie Kluge erzählt von der 25-jährigen Ava, die nachEnde ihres Studiums wieder nach Hause zu ihrer Mutter zieht undversucht, im Leben zurechtzukommen. Ohne zu wissen, was sie überhauptvom Leben will. "Ein außergewöhnlich gelungener Film mit einereindrucksvollen Henriette Confurius", so die FBW-Jury.PRÉLUDE (https://www.fbw-filmbewertung.com/film/prelude) mit LouisHoffman feierte seine Premiere auf dem diesjährigen Filmfest inMünchen. Der Film von Sabrina Sarabi erzählt die Geschichte desMusikstudenten David, der aufgrund von Selbstzweifeln und den hohenErwartungen am Leistungsdruck der Uni zu zerbrechen droht."Inhaltlich wie formal nicht nur ein stimmiger, sondern ein geradezukompromissloser Film", so die FBW-Jury.FRAU STERN (https://www.fbw-filmbewertung.com/film/frau_stern) vonAnatol Schuster erzählt auf humorvolle Weise die anrührendeGeschichte einer starken und eigensinnigen Frau, die mit 90 Jahrenbeschließt, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Doch irgendwas geht dabeiimmer schief. "Ein besonderes Beispiel unabhängigen Filmerzählens,das einen Weg zu weisen vermag für ein mögliches anderes, lebhaftes,freies Kino", so die FBW-Jury.PLAYMOBIL: DER FILM.https://www.fbw-filmbewertung.com/film/playmobil_der_film startet mitPrädikat "wertvoll" im Kino.Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungenunter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- undMedienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikatenwertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungenentscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern aus einemPool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filmeinnerhalb ihres jeweiligen Genres.Die FBW-Jugend Filmjurys sind mit Schülerinnen und Schülern ab 10Jahren besetzt. Sie sind an acht Standorten in Deutschland etabliertund sichten vor Kinostart das komplette Filmprogramm für 5-14-jährigeund seit 2018 auch das Programm für die Zielgruppe "14+". Mehr Infosund Filme unter: www.jugend-filmjury.com.Pressekontakt:Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)Schloss Biebrich Rheingaustraße 14065203 WiesbadenTel: 0611/ 96 60 04 -18Fax: 0611/ 96 60 04 -11info@fbw-filmbewertung.comwww.fbw-filmbewertung.comOriginal-Content von: Deutsche Film- und Medienbewertung, übermittelt durch news aktuell