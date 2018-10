Hamburg (ots) - Am 25. Oktober, direkt vor Halloween, starten imNDR Fernsehen um 22.00 Uhr die aktuellen "Nordlichter" zumGenre-Schwerpunkt "Mystery" - drei Fernsehfilme gehören zu derStaffel. Und bereits jetzt geht es in die nächste Runde desFörderprogramms: Ab sofort können sich norddeutsche Nachwuchsautoren,-regisseure und -produzenten mit ihren Konzepten für dieVerwirklichung neuer "Nordlichter"-Filme bewerben. Erstmals gibt esdafür keine thematische Vorgabe, alle fiktionalen Erzählformen sinderlaubt. Bei der Ausschreibung des NDR, der Filmförderung HamburgSchleswig-Holstein (FFHSH) und der nordmedia - Film- undMediengesellschaft Niedersachsen / Bremen können bis zum 15. Januar2019 Exposés (bis maximal 7 Seiten), Treatments (maximal 30 Seiten)oder Drehbücher für abendfüllende Spielfilme eingereicht werden,zusammen mit einer Vita und bei Regisseurinnen bzw. RegisseurenArbeitsproben.Wichtig ist, dass die Geschichten im Norden spielen und gedrehtwerden - in Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder Hamburg.Mindestens eines der Nachwuchstalente (Buch / Regie / Produktion)sollte aus Norddeutschland kommen. Die Ausschreibung richtet sich anFilmemacherinnen und Filmemacher, die ihren ersten oder zweitenabendfüllenden Film realisieren wollen. Die ausgewählten Stoffesollen im Jahr 2019 und 2020 realisiert werden. Danach ist eineFestivalauswertung gewünscht, eine Kinoauswertung soll ebenfallsmöglich gemacht werdenDie "Nordlichter" sind die gemeinsame Nachwuchsfilm-Initiative vonNDR, FFHSH und nordmedia. Ansprechpartner für die "Nordlichter" sindim NDR Christian Granderath, Sabine Holtgreve und Philine Rosenberg.Bei der FFHSH steht Ann Kathrin Lewerenz, bei der nordmedia KatrinBurchard als erste Ansprechpartnerin zur Verfügung.Einsendungen bitte an:NDR Fernsehen, Redaktion Film, Familie und Serie, Stichwort:"Nordlichter",Hugh-Green-Weg 1, 22529 Hamburg, oder per E-Mail an:c.granderath@ndr.des.holtgreve@ndr.dep.rosenberg@ndr.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris Bentsi.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell