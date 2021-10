Film-Aktien: Was ‘Willy Wonka’-Darsteller zu den Vorwürfen zu sagen hat!

Timothée Chalamet , der den fiktiven Chocolatier “Willy Wonka” im kommenden Film “Wonka” spielt, hat sich zu den sexuellen Vorwürfen gegen seinen Schauspielkollegen Armie Hammer geäußert .

Chalamet äußerte sich am Montag gegenüber dem Time Magazine in einem Profil. Über seinen “Call Me By Your Name” -Kollegen sagte er: “Das ist eine Frage, die ein größeres Gespräch wert ist, und ich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung