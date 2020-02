"FilmFrauen. Die Interviews": ZDFkultur zeigt zweite Staffel der für den Grimme-Preis nominierten Webserie (FOTO)

Mainz (ots) - Mal humorvoll, mal ernst, mal nachdenklich, mal provokant - undimmer authentisch: In der für den Grimme-Preis nominierten Webserie "FilmFrauen.Die Interviews" reden prominente Regisseurinnen, Schauspielerinnen undDrehbuchautorinnen Klartext über ihre Erfahrungen im Filmbusiness. Ab sofortsind die ersten von insgesamt acht Folgen der zweiten Staffel auf ZDFkulturonline, unter https://zdf.de/kultur/filmfrauen-die-interviews.Dabei sind unter anderen Annette Frier, Palina Rojinski und Désirée Nosbusch.Frier erzählt von ihren ersten Schritten als Schauspielerin. Sie spricht überFrauen im Comedy-Business, die Vereinbarkeit von Familie und Fernsehalltag undihren Einsatz für "Pro Quote Film", einen Verein, der sich für eine diverse undgleichberechtigte Film- und Medienbranche einsetzt. Palina Rojinski berichtetvon den großen Herausforderungen am Anfang ihrer Karriere als Schauspielerin undEntertainerin. Sie musste sich ihren Platz in einer von Männern dominiertenBranche hart erkämpfen und gibt Tipps, wie Frauen sich durchsetzen können.Die jeweils etwa zehnminütigen Interviews ermöglichen einen exklusiven,überraschend offenen Blick hinter die Kulissen: Welche Drehbücher und Rollenbegeistern? Woher kommt die Leidenschaft für den Film? Wie ergattert manerfolgreiche Deals? Die Protagonistinnen erzählen aber auch, wo genau sichstrukturelle Benachteiligungen von Frauen in der Branche zeigen. Hat sich nachder #MeToo-Debatte etwas getan? Wie gestalten sich der Alltag und das Verhältnisder Geschlechter am Set? Und wie steht es um die Forderung nach Lohngleichheit?Die Webserie "FilmFrauen. Die Interviews" ist Teil des digitalen KulturraumsZDFkultur, mit dem das ZDF das Verständnis für Kunst und Kultur fördert undselbst als Kulturproduzent tätig wird. Die erste Staffel der "FilmFrauen" ginggleich zum Start von ZDFkultur am 13. Februar 2019 online.Ansprechpartnerinnen:Dr. Britta Schröder, schroeder.b@zdf.de, Katharina Rudolph, rudolph.k@zdf.de;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfkultur"FilmFrauen. Die Interviews" in der ZDFmediathek:https://zdf.de/kultur/filmfrauen-die-interviewsZDFkultur in der ZDFmediathek: https://zdfkultur.deZDFkultur bei Facebook: https://facebook.com/ZDFkulturhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4532457OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell