FilmDebüt im Ersten: Zwölf Filme ab 11. Juni 2019, immer dienstags ab 22:45 Uhr

Hamburg (ots) - Mit ihrer Nachwuchs-Reihe gibt die ARD jungenFilmemachern außerhalb von Festivals und Hochschulen eine Chance: Vom11. Juni bis 16. Juli stehen zwölf neue Filme, zum Teil bereitsvielfach preisgekrönt, von jungen RegisseurInnen und AutorInnen aufdem Programm.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen zurNachwuchsförderung:"Seit mittlerweile 19 Jahren spiegelt die Reihe 'FilmDebüt imErsten' das große Engagement der ARD für den filmischen Nachwuchswider. Es ist uns ein besonderes Anliegen, Talente zu entdecken undzu fördern, Raum für kreative Entfaltung und filmische Experimentefrei von Quotendruck zu schaffen. Nachwuchsförderung ist immer auchein Stück Zukunftssicherung, denn die Debütanten von heute sind diefilmischen Leistungsträger von morgen."Die diesjährige Reihe startet mit "Mängelexemplar" (rbb/ARTE) vonLaura Lackmann nach der Romanvorlage von Sarah Kuttner. DieSchauspielerin Laura Tonke erhielt für ihre Leistung den DeutschenFilmpreis für die "Beste weibliche Nebenrolle".Adrian Goiginger erhielt für seinen Film "Die beste aller Welten"(SWR/ORF), der am 2. Juli 2019 um 22:45 Uhr in der neuen Staffelgezeigt wird, den Bayerischen Filmpreis als besterNachwuchsregisseur. Sein Film wurde u. a. 2018 auch mit demÖsterreichischen Filmpreis als bester Spielfilm ausgezeichnet."Sommerhäuser" (WDR/BR), am 9. Juli 2019 um 22:45 Uhr, von SonjaMaria Kröner, wurde mit dem Bayerischen Filmpreis für Bestes Drehbuchund auf dem Filmfest München für Beste Regie und Beste Produktionprämiert.Ausführliche Informationen zu allen zwölf Filmen finden sich imPressedienst Das Erste https://Presse.DasErste.de