Espelkamp (ots) -Vierter Testsieg in Folge: Die Spielstätten von MERKUR Casino sinderneut zu den "beliebtesten Spielstätten Deutschlands" gewähltworden. Bei der bundesweiten Umfrage, die vom Magazin FOCUS-MONEY,DEUTSCHLAND TEST und dem Kölner Analyse- und BeratungshausService-Value durchgeführt wurde, erreichte das Tochterunternehmender familiengeführten Gauselmann Gruppe aus Espelkamp mit seinenSpielstätten sowohl in der Gesamtwertung als auch in den fünfKategorien den ersten Platz mit der Note "sehr gut". "Erst vorwenigen Wochen wurde MERKUR Casino als 'Top nationaler Arbeitgeber'ausgezeichnet und dem folgte jetzt die Wahl zu den 'beliebtestenSpielstätten'. Ein rundum gelungenes Ergebnis, das mich sehr stolzmacht", so Unternehmensgründer und Vorstandsvorsitzender PaulGauselmann.Bei der Wahl zum "Top nationalen Arbeitgeber" hattenArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Stimme für "ihr" Unternehmenabgegeben, bei der Wahl zu den "beliebtesten Spielstätten" stimmtenKundinnen und Kunden ab. "Das zeigt, dass MERKUR Casino sowohl in derInnen- als auch Außenwahrnehmung sehr gut bewertet wird. Das beweistwiederum einmal mehr, dass das Unternehmen sowohl die Bedürfnisse derMitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Anforderungen derSpielgäste bestens kennt und darauf eingeht", erklärt DieterKuhlmann, Vorstand für den Geschäftsbereich Spielbetriebe.Für die Wahl zu den "beliebtesten Spielstätten" wurden insgesamt1396 Kundenurteile zu 14 Spielstätten-Anbietern ausgewertet. Dabeiwurden die Kategorien "Seriosität", "Spielangebot", "Service","Personal" und "Ambiente" in insgesamt 26 Teilaspektenberücksichtigt. Die Spielstätten von MERKUR Casino wurden in allenBereichen mit "sehr gut" bewertet und holten sich damit denGesamtsieg. MERKUR Casino umfasst deutschlandweit mehr als 300Spielstätten, inklusive Standorten im europäischen Ausland werdeninsgesamt mehr als 700 Spielstätten unter dem Logo der lachendenMERKUR Sonne betrieben. MERKUR Casino gehört zum GeschäftsbereichSpielbetriebe der Gauselmann Gruppe. Dazu zählen neben denSpielstätten auch der Betrieb von zehn Spielbanken-Standorten inDeutschland sowie von Casinos auf Kreuzfahrtschiffen unter demMarkennamen CASINO MERKUR MARE. Zudem betreibt die Gauselmann GruppeOnline-Casinos in lizenzierten und regulierten Märkten."MERKUR Casino setzt auf eine Mischung aus bestens geschultenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern, erstklassigem Service, aktuellenProdukten und exklusivem Ambiente. Diese Qualität spiegelt sich inder hohen Kundenzufriedenheit wider", erklärt Paul Gauselmann. DenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden zahlreiche Aus- undWeiterbildungen geboten, zu denen die branchenspezifische Ausbildungzum/zur Automatenfachmann/-frau sowie die innerbetrieblicheFortbildung zum/zur Fachmann/-frau für Casino-Service (IHK) inZusammenarbeit mit der IHK-Akademie Ostwestfalen zählen. VieleFortbildungen finden auf dem Schloss Benkhausen statt, das dieUnternehmerfamilie Gauselmann 2010 erwarb und zu einem modernenSchulungszentrum umbaute.Über MERKUR Casino:MERKUR Casino ist ein Tochterunternehmen der familiengeführtenGauselmann Gruppe mit Sitz in Espelkamp (NRW). Die lachende MERKURSonne, Deutschlands beliebtestes Spiel- und Glückssymbol, giltnational wie international als Markenzeichen für modernesEntertainment. Im Juni 1957 legte der aus Münster stammendeFirmengründer Paul Gauselmann mit seiner nebenberuflichen Tätigkeitals selbstständiger Automatenaufsteller den Grundstein für dieheutige Unternehmensgruppe Gauselmann. Die einmalige Entwicklung vomEinmann-Nebenerwerbsbetrieb zum internationalen Konzern mit aktuellrund 13.300 Arbeitsplätzen weltweit und einem gesamtenGeschäftsvolumen von über 3,5 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2018ist eine deutsche Erfolgsstory, wie es nur wenige gibt.Ein wichtiger Meilenstein des unternehmerischen Erfolges war die"Erfindung" der modernen Spielstätte in Form des MERKUR Casinos. Daserste wurde 1974 im niedersächsischen Delmenhorst eröffnet. Aktuellwerden europaweit rund 700 Spielstätten von der Unternehmensgruppebetrieben. Die Ausbildung von qualifiziertem Nachwuchs ist für diefamiliengeführte Gauselmann Gruppe seit Jahrzehnten eineSelbstverständlichkeit. Allein im Jahr 2018 starteten 79 jungeMenschen eine Ausbildung im Unternehmen, davon 35 angehendeAutomatenfachmänner/-frauen. Laufend befinden sich mehr als 200Auszubildende in über 20 verschiedenen Berufen in der Ausbildung.Pressekontakt:Mario Hoffmeister M.A., Leiter Kommunikation,Tel.: 05 772 / 49-281, Fax: 05 772 / 49-289e-Mail: Mhoffmeister@gauselmann.deOriginal-Content von: MERKUR Casino GmbH, übermittelt durch news aktuell