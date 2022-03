Der Kurs von Filecoin ist in den letzten 24 Stunden um 3,11 % auf 19,06 $ gestiegen. In der vergangenen Woche hat FIL einen Anstieg von mehr als 12,0 % erlebt und ist von 17,1 $ auf den aktuellen Preis gestiegen. Zurzeit liegt das Allzeithoch von Filecoin bei $236,84. Das Handelsvolumen der Münze ist in der vergangenen Woche um 72,0 % ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung