FileWave ernennt Rolf Anweiler zum Chief Executive Officer (FOTO)

Indianapolis, Indiana (ots) -FileWave, Anbieter von plattformübergreifender Endpoint ManagementSoftware für Apps, Mac, Windows und mobile Endgeräte, gibt heute imRahmen seiner jährlichen Alliance Conference in Indianapolis dieErnennung von Rolf Anweiler zum CEO bekannt. Anweiler verfügt über 19Jahre Erfahrung in Marketing, Vertrieb und Start-ups in derB2B-Softwarebranche. Nurdan Eris, Gründerin und ehemalige FileWaveCEO, bleibt weiterhin Vorstandsvorsitzende von FileWave.Vor seinem Wechsel zu FileWave war Anweiler Senior Vice PresidentMarketing und Mitglied des Global Senior Leadership Teams bei MappDigital, dem weltweit größten privat gehaltenen Anbieter vonMarketing-Softwaretechnologie. Bei Mapp Digital war er für dieglobale Marketingstrategie und Demand Generation verantwortlich,steuerte den Aufbau sowie die Positionierung der Unternehmensmarkeund baute die Vertriebs- und Marketinginfrastruktur auf."Rolf Anweiler verfügt über viel Erfahrung dabei,B2B-Software-Unternehmen in Wachstumsphasen zu steuern", sagt NurdanEris, FileWave Gründerin. "Damit ist er die ideale Besetzung als CEOvon FileWave. Mit Anweiler ist FileWave optimal aufgestellt, dasgroße Marktpotenzial zu nutzen.""FileWave ist ein großartiges Unternehmen mit spannenden Kunden",sagt Anweiler. "Das Unternehmen ist zudem exzellent auf dem schnellwachsenden Markt für Unified Endpoint Management positioniert. Ichfreue mich darauf, weitere Strategien zu entwickeln und auf demErfolg, den FileWave unter der Führung von Nurdan Eris bereitserzielt hat, aufzubauen."Mit einem Master of Science in Wirtschaftsingenieurwesen undManagement und viel Erfahrung bringt Anweiler eine analytische,prozessorientierte Denkweise bei FileWave ein.Über FileWaveFileWave ist ein Pionier im Bereich plattformübergreifenderEndpoint Management Software und wurde 1992 gegründet. FileWavebietet eine einheitliche Management-Lösung für Apps, Mac, Windows undmobile Endgeräte und ermöglicht es der IT-Abteilung, alle Geräteproaktiv und automatisch zu provisionieren und zu warten.FileWave macht Endpoint Management einfach. Für weitereInformationen besuchen Sie bitte FileWave.com.