Filbry verlängert als Geschäftsführer

Bremen (ots) - Werders kaufmännischer Geschäftsführer und Vorsitzender derGeschäftsführung, Klaus Filbry, hat seinen Vertrag bei den Grün-Weißen vorzeitigverlängert. Werders Aufsichtsrat unter der Führung des Vorsitzenden Marco Bodeeinigte sich mit dem 53-Jährigen bereits im November 2019 auf eine zusätzlicheLaufzeit bis zum Sommer 2024. "Wir freuen uns, dass wir die Zusammenarbeit mitKlaus fortsetzen können. Er hat in den vergangenen Jahren unter schwierigerwerdenden Rahmenbedingungen den SV Werder Bremen auf Kurs gehalten und diewirtschaftliche Basis für unser gesellschaftliches Wirken und die sportlicheWettbewerbsfähigkeit sichergestellt. Klaus Filbry sorgt auf einer wichtigenSchlüsselposition für Kontinuität und Stabilität", kommentierte Marco Bode daseinstimmige Votum des Aufsichtsrats.Der neue Vertrag wird zum 01.07.2020 gültig und regelt auch die Zusammenarbeitnach einem möglichen Abstieg in die 2. Bundesliga, der für Filbry mit deutlichenGehaltsreduzierungen verbunden wäre. "Wir haben die Gespräche für den neuenVertrag vereinbarungsgemäß 15 Monate vor Ablauf der aktuellen Kooperationaufgenommen. Trotz der frühzeitigen und klaren Entscheidung für Klaus Filbry,wollten wir mit der Kommunikation auf den richtigen Moment warten. Die heutigepolemische Berichterstattung der BILD-Zeitung veranlasst uns jedoch dazu, dieVeröffentlichung jetzt vorzunehmen", erklärt Bode.Klaus Filbry, der in den vergangenen Jahren mit dem SV Werder positiveGeschäftsergebnisse vorweisen konnte und in seinem VerantwortungsbereichSteigerungen in allen relevanten Vertriebskanälen erzielen konnte, bedankt sichfür das Vertrauen und freut sich auf die Herausforderungen der Zukunft: "Ichfreue mich über die Wertschätzung und werde alles dafür tun, dass wir den SVWerder kurzfristig wieder in die Erfolgsspur bringen und langfristig unserenstrategischen Weg beibehalten. Es gilt, einen sehr besonderen Verein mit Mut undWeitsicht weiterzuentwickeln. Dafür setze ich mich gemeinsam mit meinenGeschäftsführerkollegen Dr. Hubertus Hess-Grunewald und Frank Baumann undunserem starken Führungskräfteteam und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiternjeden Tag ein."Klaus Filbry ist seit Januar 2010 kaufmännischer Geschäftsführer des SV WerderBremen und wurde 2013 Nachfolger von Klaus Allofs als Vorsitzender derGeschäftsführung.