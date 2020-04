Fifth Third: Was passiert jetzt?

Für die Aktie Fifth Third aus dem Segment "Regionalbanken" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 05.04.2020, 00:29 Uhr, ein Kurs von 13.45 USD geführt.

Unsere Analysten haben Fifth Third nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Fifth Third mit einer Rendite von -46,47 Prozent mehr als 53 Prozent darunter. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,75 Prozent. Auch hier liegt Fifth Third mit 53,23 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,44. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Fifth Third zahlt die Börse 9,44 Euro. Dies sind 57 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Handelsbanken" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 21,7. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Fifth Third liegt mit einer Dividendenrendite von 8,03 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Handelsbanken"-Branche hat einen Wert von 2,92, wodurch sich eine Differenz von +5,11 Prozent zur Fifth Third-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.