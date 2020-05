Fifth Third: Was Sie wissen sollten?

Weitere Suchergebnisse zu "Fifth Third Bancorp":

Fifth Third, ein Unternehmen aus dem Markt "Regionalbanken", notiert aktuell (Stand 18:32 Uhr) mit 17.61 USD fast unverändert (+0.11 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Unser Analystenteam hat Fifth Third auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 16 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Fifth Third-Aktie sind 10 Einstufungen "Buy", 5 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 24,08 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (17,61 USD) ausgehend um 36,76 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Fifth Third von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fifth Third liegt bei einem Wert von 9,44. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsbanken" (KGV von 21,32) unter dem Durschschnitt (ca. 56 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Fifth Third damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Fifth Third-Aktie hat einen Wert von 33,51. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (47,34). Wie auch beim RSI7 ist Fifth Third auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 47,34). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Fifth Third.