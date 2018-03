Stuttgart (ots) -"Marktcheck", das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin amDienstag, 13. März 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR FernsehenHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplantenThemen gehören:Trickbetrüger - die dreisten Maschen der DiebeSie geben sich als Polizisten oder Staatsanwälte aus, sindgeschult, arbeiten mit psychologischen Tricks und bauen Angst auf.Solche Trickbetrüger bringen vor allem ältere Menschen dazu, ihnenGeld und Wertsachen auszuhändigen. Bis zu 30 Betrugsanrufe pro Tagwerden allein beim Polizeipräsidium Mannheim gemeldet. DieDunkelziffer ist wahrscheinlich um ein Vielfaches höher. Vieleschämen sich, dass sie auf die Maschen hereingefallen sind. Wie gehendie Trickbetrüger vor und wie kann man sich vor ihnen schützen?Sensitiv-Produkte - kein Schutz gegen HautallergienDer Handel bietet eine große Auswahl an Produkten an, die als"sensitiv" bezeichnet werden. Diese Duschgels, Cremes undFlüssigseifen sollen hautfreundlich sein und sprechen Kundinnen undKunden an, die empfindliche Haut haben. Doch in vielenSensitiv-Produkten stecken Duftstoffe und Konservierungsmittel, dieHautreizungen oder sogar eine Allergie auslösen können.Handwerker im Test - wie gut arbeiten die ProfisUnsachgemäß reparierte Kaminöfen können schnell zurKohlenmonoxid-Falle werden. Wie verlässlich ist die Hilfe durch denProfi? "Marktcheck" prüft Handwerker.Speisesalz - was man beim Kauf wissen sollteSalz ist lebenswichtig für den Menschen. Einst teurer als Gold,ist es inzwischen zu einem Massenprodukt geworden. Die Vielfalt inden Supermarktregalen ist groß: Meersalz, Steinsalz aus den Bergen,chemisch raffiniertes Supermarktsalz oder exklusive Luxusvariantenaus dem Himalaya oder Persien. Welches Salz ist gesünder? Gibt eswirklich Geschmacksunterschiede?Kfz-Unfall - wie Versicherer den Schaden kleinrechnenRechtsanwälte warnen: Wer schuldlos in einen Autounfallverwickelt wird, muss aufpassen. Denn vieleKfz-Haftpflichtversicherer versuchen sich mit Tricks vor dem Zahlenzu drücken, so dass der geschädigte Autofahrer auf einem Teil derKosten sitzen bleibt. "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möllerklärt Fragen rund um das Thema: Welche Kosten könnten die Versichereraus den Rechnungen streichen? Darf man einen eigenen Gutachter mitder Schadensermittlung beauftragen? Was muss man bei der sogenanntenfiktiven Abrechnung beachten?Tipp der Woche - angebrannte Töpfe reinigen"Markcheck" testet Methoden, um verschmutzte Kochtöpfe leicht undschnell zu reinigen."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR-Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unterwww.SWR.de/marktcheck und auf YouTube unterwww.youtube.com/marktcheck zu sehen.Fotos bei www.ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Tel. 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell