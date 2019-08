Fiepsender Krebs: Wissenschaftler von NUST MISIS entwickeln ein neues Ultraschalltomographie-System für die Krebsdiagnose

Moskau (ots/PRNewswire) - Eine Gruppe von Wissenschaftlern vonNUST MISIS hat ein universelles System für die optisch-akustischeEchtzeit- und Laserultraschalltomographie entwickelt. Eines dervielversprechenden Einsatzgebiete des neuen Gerätes ist dieBiomedizin. Mit diesem System wird es möglich sein, einen Krebstumormit hoher Empfindlichkeit zu erkennen und seine Grenzen imUltraschallformat ohne chirurgische Behandlung genau darzustellen,sowie die Gefäße während der Operation zu visualisieren. DieErgebnisse werden in der internationalen FachzeitschriftPhotoacoustics(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213597916300295)veröffentlicht.Das im NUST MISIS Labor für zerstörungsfreieLaserultraschallkontrolle entwickelte Gerät kann sowohl zur Erkennungvon onkologischen Tumoren als auch zur Online-Visualisierung derBlutgefäße des Patienten, zur Diagnose des Einsetzens vonmedizinischen Nadeln oder anderen Instrumenten in die Gefäße beiverschiedenen Verfahren, wie z. B. Rangieren oder Stenting,eingesetzt werden.Die Entwicklung löst das Problem der kontrastarmen undniedrigauflösenden Bilder vieler biologischer Gewebe und Organe, diemit Standardultraschall aufgenommen wurden. Im Vergleich zumkonventionellen Ultraschall liefert die neue Technologie dem Arztnicht nur Standardultraschallbilder, sondern auch zusätzlicheInformationen über jene Gewebe, die akustisch (mittels Ultraschall)schlecht unterschieden werden , aber gleichzeitig einunterschiedliches Absorptionsvermögen aufweisen. Zu diesen Gewebengehört auch Krebs.Das gesamte System basiert auf einem bekannten physikalischenPhänomen, dem optoakustischen Effekt. Das Wesentliche daran istfolgendes: Laserstrahlung sehr kurzer Wellenlänge wird im bestrahltenObjekt (in diesem Fall im lebenden Gewebe des Körpers) absorbiert,was zu einer schnellen Erwärmung eines Teils dieses Objekts führt.Die Erwärmung führt zur Ausdehnung der Gewebesubstanz und damit zurAnregung von Ultraschallwellen. So führt die Bestrahlung mit kurzenLaserpulsen zu einer "Vibration" eines Gewebebereichs und damit zurAbgabe von Ultraschall. Grob gesagt "fiepst" ein lebendes Organ inultrahohen Tönen."In der Installation wird Laserstrahlung verwendet, um Ultraschallin zwei Modi anzuregen. In der ersten, der optoakustischen, wirdLicht direkt am Untersuchungsobjekt absorbiert (ein kleiner Teileines Blutgefäßes oder Tumors beginnt zu "vibrieren"). Die soangeregten Wellen werden von einer Vielzahl von Empfängern (einerspeziellen akustischen Antenne) aufgezeichnet, und die Signale dieserElemente werden dann verwendet, um genaue Bilder des Objekts zuerstellen, die einen Kontrast für die Lichtabsorption bieten", sagteWassily Sarubin, einer der Co-Autoren, Ingenieur des NUST MISISLabors für zerstörungsfreie Laserultraschallkontrolle."Im zweiten, dem Laser-Ultraschallmodus, wird das Licht in einerspeziellen Platte absorbiert, und diese Platte beginnt zu"vibrieren". Die darin angeregten Wellen werden verwendet, um dasObjekt ähnlich dem Standardultraschall zu untersuchen. In diesem Fallwerden Ultraschallwellen durch Inhomogenitäten des Objekts gestreutund von derselben akustischen Antenne empfangen. Die Signale darauswerden daraufhin zur Erstellung der endgültigenLaser-Ultraschallbilder verwendet."Somit ermöglicht das Gerät den gleichzeitigen Empfang von zweiArten von Bildern - optisch-akustische Bilder und Laser-Ultraschall.Bilder des ersten Typs bieten optischen Kontrast, sie ermöglicheneine klare Unterscheidung von Bereichen, die optische Strahlung aufunterschiedliche Weise absorbieren. Die zweite Art von Bildern(Laser-Ultraschall) liefert akustischen Kontrast und ermöglicht es,Bereiche, die Ultraschallwellen auf unterschiedliche Weisereflektieren, klar zu unterscheiden. Dementsprechend bietet das Bild,das auf dem neuen Gerät als Kombination dieser beiden Typen erhaltenwurde, dem Arzt deutlich mehr Informationen für die Diagnostik imVergleich zum Standardultraschall.Derzeit beschäftigt sich das Forschungsteam damit, dieEigenschaften des Prototyps des Experimentsystems zu verbessern, ihnan spezifische Aufgaben anzupassen und nach vielversprechendenKonsumenten zu suchen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/955872/NUST_MISIS_Logo.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/955875/Experimental_setup.jpgPressekontakt:Dina Moiseevamoiseeva@edu.misis.ru+7 9033630573Original-Content von: The National University of Science and Technology MISiS, übermittelt durch news aktuell