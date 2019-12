Fielmann und Hochtief: Zwei perfekte Dividendenaktien für das Jahr 2020

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

Es gibt viele Möglichkeiten, wie man die besten Dividendenaktien findet. Eine Variante wäre, nach Unternehmen mit starken Wettbewerbsvorteilen zu suchen. Hat man ein solches Unternehmen gefunden, könnte es weiter sinnvoll sein, auf eine Dividendenrendite im oder über dem Branchendurchschnitt zu achten – am besten sogar im High-Yield-Bereich.

Solche hohen Renditen werden aber meist von Unternehmen mit sehr hohen Ausschüttungsquoten von über 100 % gezahlt. Zusätzlich sind diese Firmen dann auch noch verschuldet oder wachsen schwach. Um die beste Dividendenaktie zu finden, ist es wichtig, dass die Ausschüttungsquote nicht zu hoch ist und solide Bilanzen vorhanden sind. Auch ist es wichtig, dass die Dividendenzahlungen langfristig erhöht und nach Möglichkeit nur wenige Dividendenkürzungen vorgenommen wurden.

Zwei Unternehmen, auf die diese Kriterien passen könnten, möchte ich heute hier als mögliche perfekte Dividendenaktien für das Jahr 2020 vorstellen. Hierbei handelt es sich um die Aktie des Brillenfilialisten Fielmann (WKN: 577220) sowie um den deutschen Baukonzern Hochtief (WKN: 607000).

Fielmann

Deutschlands führender Brillenfilialist ist mit 736 Filialen im In- und Ausland ist der Marktführer in Deutschland beim Absatz von Brillen. Mittlerweile wird jede zweite Brille in Deutschland von einer Fielmann-Filiale verkauft und das, obwohl Fielmann nur 5 % der Optikergeschäfte betreibt. Rund 24 Mio. Bundesbürger sollen so – seit Eröffnung der ersten Filiale im Jahr 1972 – über die Jahre zu Fielmann-Kunden geworden sein.

Für das Geschäftsjahr 2018 wurde bei einem Ergebnis von 2,01 Euro eine Dividende von 1,90 Euro ausgeschüttet. Die Dividende wurde gegenüber dem Vorjahreswert von 1,85 Euro um fünf Cent oder 2,7 % angehoben. Es war zudem die vierzehnte Dividendenerhöhung ohne Unterbrechung.

Auch wenn bei der Fielmann-Aktie die Ausschüttungsquote nah an der Vollausschüttung lag, so kann sich das Unternehmen diese aufgrund seiner grundsoliden Bilanz mehr als genug leisten. Die Eigenkapitalquote belief sich im Geschäftsjahr 2018 auf satte 75,1 % bei einem Finanzvermögen von 312,3 Mio. Euro.

Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 71,85 Euro (Stand: 16.12.19) beläuft sich die Dividendenrendite mit 2,6 % auf einem immer noch guten Niveau für ein Niedrigzinsumfeld. Dass bei Fielmann die Dividende auch im kommenden Jahr gesteigert wird, könnte wahrscheinlich sein, denn in den ersten neun Monaten des Jahres 2019 erhöhte sich der für die Dividende wichtige Periodenüberschuss im Jahresvergleich um 5,4 %.

Hochtief

Bei Hochtief handelt es sich um einen führenden und global tätigen Bau- und Servicekonzern. Im Geschäftsjahr 2018 konnte ein Ergebnis je Aktie von 8,27 Euro erzielt werden. Die Dividendenausschüttung belief sich auf 4,98 Euro und wurde gegenüber dem Geschäftsjahr 2017 um satte 47 % erhöht.

Mit einer Ausschüttungsquote von etwas über 60 % bewegt sich der Infrastrukturbaukonzern zudem auf einem sehr soliden Ausschüttungsniveau, besonders aufgrund des ausgewiesenen Nettofinanzvermögens von 950 Mio. Euro zum Stichtag des 9-Monats-Berichts 2019.

Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 117,00 Euro errechnet sich so eine Dividendenrendite von 4,3 % (Stand: 16.12.19). Über die letzten fünf Jahre wurde die Dividende ohne Unterbrechung und mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 27 % erhöht. Auch langfristig gehört die Hochtief-Aktie mit 15 Dividendenerhöhungen in 20 Jahren zu den Topdividendenzahlern im MDAX.

Dabei wird aufgrund des starken Auftragsbestandes von 50,5 Mrd. Euro für das Gesamtjahr 2019 ein operativer Konzerngewinn zwischen 640 und 680 Mio. Euro prognostiziert. Gegenüber dem Vorjahreswert würde das einem Zuwachs zwischen 22 und 30 % entsprechen.

Auch wenn sich die wirtschaftliche und geopolitische Lage der Weltwirtschaft etwas eintrübt, könnten Aktionäre mit etwas Glück im nächsten Jahr wieder mit einer steigenden Dividende rechnen.

Man muss allerdings im Hinterkopf behalten, dass das Geschäft von international tätigen Baukonzernen konjunktursensibel ist. Ob die Investitionsbereitschaft der Auftraggeber in Zukunft weiter hoch ist und damit die Auftragseingänge und das Auftragsvolumen, bleibt ein wesentlicher Risikofaktor. Ein Dividendeninvestor sollte in Krisenzeiten auf Dividendenkürzungen vorbereitet sein.

