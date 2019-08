Fielmann treibt internationale Expansion voran, tritt in slowenischen Markt ein / Übernahme des Marktführers Optika Clarus entscheidender Schritt der Vision 2025

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

Hamburg (ots) - Die Fielmann AG übernimmt mit Wirkung zum 1.September dieses Jahres 70% der Anteile der slowenischen OptikerketteOptika Clarus, erschließt damit den 14. europäischen Markt. Über dieHöhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.Optika Clarus betreibt 26 augenoptische Fachgeschäfte inSlowenien, ist mit einem Absatzmarktanteil von 30% unangefochtenerMarktführer. Innerhalb der Fielmann-Gruppe ist Slowenien daskaufkraftstärkste Land östlich der Kernmärkte (BIP pro Kopf: mehr als22.000 Euro)."Fielmann gestaltet die augenoptische Branche in Europa zumVorteil für die Kunden. Mit Optika Clarus beteiligen wir uns nichtnur am slowenischen Marktführer, sondern vor allem an einem striktkundenorientierten Unternehmen. Mit Brillenmode zu garantiertgünstigen Preisen, bestem Service und unseremOmnichannel-Geschäftsmodell erfüllen wir Kundenwünsche, werden denAbsatz in Slowenien langfristig auf über 100.000 Brillen steigern.Dies ist ein konsequenter Schritt in unsererInternationalisierungsstrategie", so Marc Fielmann,Vorstandsvorsitzender der Fielmann AG. "Bis 2025 wird Fielmann durchorganisches Wachstum und Übernahmen in vier weitere Märkteexpandieren."Tihomir Krstic, Gründer von Optika Clarus, bleibt mit 30 Prozentam Unternehmen beteiligt: "Die Digitalisierung und dieInternationalisierung sind die großen Herausforderungen unserer Zeit.Mit Fielmann erhält Optika Clarus nicht nur Zugriff auf eineinternationale Supply-Chain und ein herausragendesOmnichannel-Geschäftsmodell, sondern gewinnt auch einFamilienunternehmen mit Werten als strategischen Partner. Ich freuemich darauf, gemeinsam mit Fielmann die Marktführerschaft von OptikaClarus auszubauen." Im laufenden Geschäftsjahr wird Optika Claruszwei weitere Standorte eröffnen. Mittelfristig sind über 30 Standortein Slowenien geplant.Über die Fielmann AG:Fielmann steht für Brillenmode zum fairen Preis, betreibt 742Niederlassungen, ist in 14 europäischen Ländern aktiv. 24 MillionenMenschen tragen eine Brille von Fielmann, in Deutschland verkauft dasbörsennotierte Familienunternehmen jede zweite Brille. Fielmann decktalle Ebenen der Wertschöpfungskette in der Augenoptik ab, istDesigner, Hersteller und Augenoptiker.Über Optika Clarus:Tihomir Krstic eröffnete 1989 sein erstes augenoptischesFachgeschäft. Dank moderner, qualitativ hochwertiger Brillenmodewuchs Optika Clarus schnell, wurde bereits vor 10 Jahren zumMarktführer. Heute betreibt das Unternehmen 26 Geschäfte, bedient250.000 Kunden in Slowenien.Weitere Informationen:Ulrike Abratis, Leiterin Kommunikation & Public Relations,Telefon: 040/270 76 - 457Ulrich Brockmann, Leiter Investor Relations,Telefon: 040/270 76 - 442Original-Content von: Fielmann AG, übermittelt durch news aktuell