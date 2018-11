Fielmann investiert Millionen in Augmented-Reality-Anbieter FittingBox S.A.

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

Hamburg (ots) - Die Fielmann Ventures GmbH, hundertprozentigeTochtergesellschaft der Fielmann AG, teilt am 27. November 2018 mit,dass sie im Rahmen einer Kapitalerhöhung rund 20 Prozent der Anteileam Augmented-Reality-Spezialisten FittingBox S.A. erworben hat. Diestrategische Beteiligung an dem französischen Technologieunternehmenist ein konsequenter Schritt in der Digitalisierungsstrategie vonFielmann. Über die genaue Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigenvereinbart.Marc Fielmann, Vorstandsvorsitzender der Fielmann AG: "FittingBoxist mit 13 Patenten weltweit führend im Bereich der 3D-Anprobe vonBrillen und Sonnenbrillen. Mit dieser Investition vertiefen wirunsere strategische Zusammenarbeit. Gemeinsam arbeiten wir amOnline-Brillenkauf in Fielmann-Qualität. Dafür notwendig sindinnovative Technologien wie die 3D-Anprobe, aber auch diemillimetergenaue 3D-Anpassung von Brillen. So digitalisiert Fielmanndie augenoptische Branche zum Vorteil für die Kunden, ohneKompromisse bei der Qualität zu machen."Thomas Rützel, Geschäftsführer der Fielmann Ventures GmbH: "UnsereInvestition in FittingBox ist das Resultat einer detailliertenAnalyse. FittingBox hat eine 3D-Anprobetechnologie entwickelt, dieallen relevanten Alternativen deutlich überlegen ist. DieseTechnologie ist eine Schlüsselkomponente in der digitalen Plattform,die Fielmann Ventures gemeinsam mit Partnern für die augenoptischeBranche entwickelt."Benjamin Hakoun, Geschäftsführer und Mitgründer FittingBox S.A.:"Wir sind begeistert, dass wir mit Fielmann eines der weltweitführenden augenoptischen Unternehmen als strategischen Partnergewinnen konnten. Dank der Beteiligung können wir unsereTechnologielösungen noch schneller weiterentwickeln, neueAbsatzmärkte erschließen. Unsere beiden Unternehmen verbindet einestrikt kundenorientierte Unternehmenskultur. Gemeinsam werden wir diePosition von FittingBox als führende Technologielösung für denOmnichannel-Brillenkauf weiter ausbauen, den Brillenträger über diegesamte Customer Journey, online und stationär, begleiten. Wir freuenuns sehr, dass Squair Law uns als Rechtsberater und CapM Advisors alsFinanzberater beim Abschluss dieser Beteiligung unterstützt haben."Ariel Choukroun, CTO und Mitgründer FittingBox S.A.: "Fielmannverfügt über jahrzehntelange Erfahrung, kennt die Bedürfnisse vonBrillenträgern wie kein anderes Unternehmen. Das versetzt FittingBoxin die Lage, unsere Technologielösungen noch besser an den Wünschender Kunden auszurichten. Davon profitieren einerseits dieBrillenträger, andererseits aber natürlich auch unsere Kunden, alsoHändler und Hersteller. Kreaxi und LBO France bleiben weiterhinAnteilseigner an FittingBox. Sie haben mit ihren frühen Investmentsdas Wachstum unseres Unternehmens ermöglicht."In den nächsten Wochen integriert Fielmann die 3D-Anprobe in denneuen Omnichannel-Beratungsprozess im Testmarkt Österreich, erprobtdie Lösung sowohl in den Niederlassungen als auch online. 2019 folgtdie Einführung des neuen Systems in Deutschland.Pressekontakt:Fielmann AktiengesellschaftUlrike Abratis,Kommunikation & Public Relations,Telefon: 040/270 76 - 457Ulrich Brockmann,Investor Relations,Telefon: 040/270 76 - 442Original-Content von: Fielmann AG, übermittelt durch news aktuell