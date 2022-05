Fielmann endlich günstig bewertet – Was jetzt für die Aktie spricht

Kurzfristig könnte es also aufgrund der Probleme in den internationalen Lieferketten, dem Krieg in der Ukraine, Corona und der anziehenden Inflation ungemütlich werden. CEO Marc Fielmann hat bereits mehrfach betont, dass ihn die kurzfristige Entwicklung des Aktienkurses nicht sonderlich interessiert. Seine Familie kontrolliert über 71 % der Anteile am Unternehmen. Er kann sich damit voll und ganz auf die Umsetzung der langfristigen Strategie konzentrieren.

Diese langfristige Strategie heißt bei Fielmann Vision 2025. Der Fokus liegt auf der Internationalisierung und Digitalisierung der Gruppe. Europaweit hat Fielmann im vergangenen Jahr 45 neue Niederlassungen eröffnet, unter anderem in Polen, Italien und Tschechien. Auch für dieses Jahr ist die Expansion in ein neues Land geplant. Daneben möchte Fielmann in 2022 mehr als 40 neue Niederlassungen eröffnen oder übernehmen sowie 40 bestehende Niederlassungen umbauen oder vergrößern.

Daneben investierte das Familienunternehmen bisher 15 Mio. Euro, um eine Onlinemesstechnologie in Fielmann-Qualität anbieten zu können. Allerdings ist man hier laut dem CEO noch nicht so weit wie erhofft: „Ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass man in Zukunft auch eine Gleitsichtbrille in der gleichen Qualität online bestellen kann wie im Laden. Sonst würden wir nicht zweistellige Millionenbeträge investieren. Aber ich habe mich verschätzt, was die Komplexität der Technologien angeht.“