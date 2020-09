Fielmann: Was für ein Tag!

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

Was für ein Auftakt – Fielmann glänzt heute mit einem kräftigen Anstieg. So kann der Kurs satte rund sechs Prozent zulegen. Damit kosten die Anteilsscheine nun schon 67,15 EUR. Ist der Weg nach oben dadurch nun frei oder woraus sollten Anleger jetzt besonders achten?

Anmerkung der Redaktion: Startet Fielmann jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unser brandaktueller Sonderreport, den Sie hier kostenlos abrufen können.

Die mittelfristige Technik präsentiert sich durch diesen Anstieg in Bestform. Denn damit kostet das Papier so viel wie noch nie in diesem Monat. Schließlich generiert der Wert ein neues 4-Wochen-Hoch. Bis dato hatten 64,60 EUR diesen Wendepunkt bedeutet. Daher hat Fielmann es jetzt selbst in der Hand!

Investoren, die für Fielmann bullish eingestellt sind, warten auf den Ausbruch. Schließlich gibt es durch die höheren Kurse dafür heute einen ordentlichen Rabatt. Für alle, die bei Fielmann ohnehin auf steigende Kurse setzen, gibt der heutige Tag ordentlich Rückenwind.

Fazit: Sind das bei Fielmann jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.