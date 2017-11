Fielmann: Noch sieht es gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

Fielmann ist in der letzten Sitzung der Vorwoche wieder etwas nach unten abgedreht. Dennoch räumen Chartanalysten der bekannten Mittelstands-Aktie eine Chance auf Kursgewinne bis zu 80/85 Euro ein, was einem Potenzial von mehr als 10 % entsprechen würde. Im Einzelnen: Das Minus zum Ende der Woche beläuft sich auf lediglich wenige Cent. Charttechnisch betrachtet testet Fielmann die ohnehin bereits mehrfach angelaufene und etablierte Unterstützung in Höhe von 72 Euro. Dies belastet die Entwicklung kaum, sodass Chartanalysten den mittelfristig zu diagnostizierenden Aufwärtstrend weiterhin bestätigt sehen.

Die Aktie hangelte sich seit dem 11. Juli, dem bisherigen 6-Monats-Tief bei 66,18 Euro, entlang einer Aufwärtstrendgeraden nach oben. Zwischenzeitliche Rücksetzer sind aus charttechnischer Sicht normal, sodass auch jetzt die Rückeroberung gelingen sollte. Die Kurse sind bislang auf bis zu 76,90 Euro geklettert. Hier war am 26. Oktober 2017 das derzeitige Allzeithoch realisiert worden. Dies ist charttechnisch betrachtet auch das erste Kursziel. Darüber wäre die Luft rein, da es keine charttechnischen Widerstände gibt. Insofern könnte die Aufwärtsdynamik durchaus Kurse von 85 Euro ermöglichen. Wirtschaftlich betrachtet gab es zuletzt keine „Überraschungen“, wie es heißt. Somit sind immer noch 15 % der Bankanalysten der Auffassung, die Aktie sei ein „Kauf“. 75 % wollen „halten“ und 10 % „verkaufen“ den Titel.

Technische Analysten: Aktie im knappen Aufwärtstrend!

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie ringe mit einer Trendentscheidung. Formal ist Fielmann im langfristigen Aufwärtstrend. Der GD200 als Signalgeber für das langfristige Trendverhalten ist allerdings bei 71,12 Euro angesiedelt und damit nicht weit entfernt. Somit liegt allenfalls ein minimales Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.